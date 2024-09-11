Портрет читателя составили в Беларуси: кто предпочитает книги и какие авторы популярны?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси составили портрет отечественного читателя. Аналитики из национальной библиотеки страны отмечают: чаще всего книги читают студенты и молодые ученые до 35 лет. Самые популярные авторы – белорусские классики Владимир Короткевич и Василь Быков.

«Мы закупаем литературу и не только национальную. Больше всего спросом пользуется российская литература, это очень большой сегмент. Мы также осуществляем постоянную подписку на периодические издания, поэтому в нашем фонде вы можете найти любую газету, которая есть как у нас в стране и которая выпускается на территории стран СНГ и дальнего зарубежья», – рассказал заместитель генерального директора, директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

Сейчас чаще белорусы читают именно на планшетах и телефонах. Для удобства пользователей библиотека Беларуси оцифровала 700 тысяч документов: книг, журналов, диссертаций и многих других. В списке 70 баз данных, отечественных и мировых. А всего в каталоге библиотеки больше 10,5 миллионов документов: культовых, популярных, а также редких изданий.