ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Портрет читателя составили в Беларуси: кто предпочитает книги и какие авторы популярны?

11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Портрет читателя составили в Беларуси: кто предпочитает книги и какие авторы популярны?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси составили портрет отечественного читателя. Аналитики из национальной библиотеки страны отмечают: чаще всего книги читают студенты и молодые ученые до 35 лет. Самые популярные авторы – белорусские классики Владимир Короткевич и Василь Быков.

«Мы закупаем литературу и не только национальную. Больше всего спросом пользуется российская литература, это очень большой сегмент. Мы также осуществляем постоянную подписку на периодические издания, поэтому в нашем фонде вы можете найти любую газету, которая есть как у нас в стране и которая выпускается на территории стран СНГ и дальнего зарубежья», – рассказал заместитель генерального директора, директор по информационным ресурсам и обслуживанию пользователей Национальной библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко.

Сейчас чаще белорусы читают именно на планшетах и телефонах. Для удобства пользователей библиотека Беларуси оцифровала 700 тысяч документов: книг, журналов, диссертаций и многих других. В списке 70 баз данных, отечественных и мировых. А всего в каталоге библиотеки больше 10,5 миллионов документов: культовых, популярных, а также редких изданий.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитики из национальной библиотеки страны привели соответствующие данные.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии нижней палаты парламента: будут рассмотрены 14 новых законопроектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2024
Mir24.TV Belarus
11.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика