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Портрет читателя составили в Беларуси: кто предпочитает книги и какие авторы популярны?
11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси составили портрет отечественного читателя. Аналитики из национальной библиотеки страны отмечают: чаще всего книги читают студенты и молодые ученые до 35 лет. Самые популярные авторы – белорусские классики Владимир Короткевич и Василь Быков.
Сейчас чаще белорусы читают именно на планшетах и телефонах. Для удобства пользователей библиотека Беларуси оцифровала 700 тысяч документов: книг, журналов, диссертаций и многих других. В списке 70 баз данных, отечественных и мировых. А всего в каталоге библиотеки больше 10,5 миллионов документов: культовых, популярных, а также редких изданий.
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Аналитики из национальной библиотеки страны привели соответствующие данные.
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