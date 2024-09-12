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Уборка свеклы в Беларуси из-за жары началась на неделю раньше. Как собирают урожай?

12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборка свеклы в Беларуси из-за жары началась на неделю раньше. Как собирают урожай?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жара торопит аграриев Беларуси. Собрать свеклу нужно до того, как она начнет терять влагу, поэтому в поля выехали на неделю раньше. На прилавках страны уже появился и сахар нового урожая. О ходе уборочной в Беларуси рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Работа на сахарных полях пыльная и изнурительная. Пока комбайн собирает урожай, водители большегрузов формируют колонны. Работают поочередно, чтобы сохранить и темпы уборки, и качество сырья.

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«Нельзя, чтобы он на поле лежал – надо его сразу же на завод и в переработку. Хотелось бы уже повлажнее погоду – чтобы хотя бы дождики прошли», – заявил водитель Олег Братковский.

Август без осадков и аномально теплый сентябрь вынудили аграриев перенести сроки уборки на неделю раньше. Корнеплоды в этом году меньше, но зато сахаристость в них выше.

«Результаты ожидаются такие же, как и в прошлом году – не меньше. В среднем около 400 центнеров с гектара получаем на данный момент», – рассказал заместитель генерального директора по сырью сахарорафинадного комбината Андрей Иванов.

Битву за качество продолжают на комбинатах. Перед переработкой обязательны лабораторные тесты – смотрят процент загрязненности сырья и уровень сахарозы в корнеплодах. От этого зависят уже «чистые» объемы сладкого песка.

«Чистый продукт – это продукт без камня, ботвы, травы, грязи, песка и земли. Мы можем принимать от 4 до 15%. Все, что выше 15%, мы разворачиваем для доочистки», – объяснила заведующая сырьевой лабораторией сахарного комбината Ирина Артишкевич.

На этот комбинат свекла приезжает из пяти областей страны – не только грузовиками, но и по железной дороге. С работой спешат, ведь сироп станет основой продукции и в межсезонье.

«Часть свеклы идет сразу непосредственно на выработку сахара, а часть – на сироп. В дальнейшем – после того как с полей вывезена сахарная свекла, и когда она прошла через завод – сахар уже начинает делаться из сиропа», – добавил Андрей Иванов.

Сахар из свеклы нового урожая уже начал появляться и на прилавках магазинов. Главное отличие совсем не во вкусе, а в цикле производства.

«На сиропе просто убирается часть процессов, которые уже произошли на свекле. То есть мы помыли и очистили свеклу, поэтому на сиропе это уже не требуется», – рассказал главный технолог сахарорафинадного комбината Андрей Стром.

Остатки производства – жом и меласса – уйдут в местные хозяйства на корм скоту. Всего в этом году в Беларуси планируют собрать больше пяти миллионов тонн сахарной свеклы. Продукцией из нее обеспечат и внутренний рынок, и прилавки в странах Содружества.



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