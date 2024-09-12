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Уборка свеклы в Беларуси из-за жары началась на неделю раньше. Как собирают урожай?
12.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара торопит аграриев Беларуси. Собрать свеклу нужно до того, как она начнет терять влагу, поэтому в поля выехали на неделю раньше. На прилавках страны уже появился и сахар нового урожая. О
Работа на сахарных полях пыльная и изнурительная. Пока комбайн собирает урожай, водители большегрузов формируют колонны. Работают поочередно, чтобы сохранить и темпы уборки, и качество сырья.
Август без осадков и аномально теплый сентябрь вынудили аграриев перенести сроки уборки на неделю раньше. Корнеплоды в этом году меньше, но зато сахаристость в них выше.
«Результаты ожидаются такие же, как и в прошлом году – не меньше. В среднем около 400 центнеров с гектара получаем на данный момент», – рассказал заместитель генерального директора по сырью сахарорафинадного комбината Андрей Иванов.
Битву за качество продолжают на комбинатах. Перед переработкой обязательны лабораторные тесты – смотрят процент загрязненности сырья и уровень сахарозы в корнеплодах. От этого зависят уже «чистые» объемы сладкого песка.
На этот комбинат свекла приезжает из пяти областей страны – не только грузовиками, но и по железной дороге. С работой спешат, ведь сироп станет основой продукции и в межсезонье.
Сахар из свеклы нового урожая уже начал появляться и на прилавках магазинов. Главное отличие совсем не во вкусе, а в цикле производства.
Остатки производства – жом и меласса – уйдут в местные хозяйства на корм скоту. Всего в этом году в Беларуси планируют собрать больше пяти миллионов тонн сахарной свеклы. Продукцией из нее обеспечат и внутренний рынок, и прилавки в странах Содружества.
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Всего в этом году в стране планируют собрать больше пяти миллионов тонн сахарной свеклы. Продукцией из нее обеспечат и внутренний рынок, и прилавки в странах...
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