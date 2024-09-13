Уборка бурелома станет проще: лесхозам Беларуси подарили сортиментовозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько лесхозов Беларуси получили в подарок новые сортиментовозы. Машины – подспорье в уборке бурелома. Изготовить такую технику и безвозмездно передать ее лесхозам поручил президент Александр Лукашенко. Как машины помогают бороться с последствиями разрушительных ураганов , узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Водитель Олег Дербеев только знакомится с новой техникой, уже оценил преимущества. Салон стал удобнее, но главное – кран-манипулятор мощнее. Такой щуп за раз захватывает до пяти бревен.

«Надо, чтобы он быстро работал, быстрее загрузится машина, быстрее уедем и лес вывозить будем. Машины хорошего качества, выносливые, ездим мы не только по асфальту и в лес заезжаем, у них хорошая проходимость», – рассказал водитель лесхоза Олег Дербеев.

Машины почти полностью собрали из белорусских и российских деталей. Один такой сортиментовоз за раз перевозит более 50 кубометров древесины.

«По всей программе мы передаем 50 машин. Сегодня 22 машины – это первая партия, которую мы на себя взяли обязательства выполнить в кратчайшие сроки и поставить. Такие машины эксплуатируются от 10 до 12 лет даже в тяжелых условиях. Они хорошо ремонтнопригодны, у нас по Беларуси есть сервисные центры практически в каждом регионе, более глобальные областные, более локальные районные», – отметил генеральный директор автомобильного завода Валерий Иванкович.

От теста этих машин не удержался и министр лесного хозяйства Беларуси. Уборка бурелома под его контролем. Ураганы летом повалили шесть миллионов кубометров деревьев . Треть древесины уже переработали. Значительную часть отправят на экспорт.

«Уже просматриваются цифры, что мы должны выйти на рекорд: миллион кубометров пиломатериалов на экспорт. Это будет настоящая победа. Что сделаешь, беда случилась, поэтому минимизировать потери качества древесины и максимум использование в экономике», – сказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Параллельно с уборкой бурелома отдельные участки готовят к высадке саженцев . Ведь восстановить лесные массивы – еще одна важная задача. В стране работает правило: вместо одного уничтоженного дерева нужно посадить одно новое.

Всего в лесных хозяйствах Беларуси работают около 850 сортиментовозов. И почти все отечественного производства.