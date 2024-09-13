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Уборка бурелома станет проще: лесхозам Беларуси подарили сортиментовозы

13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько лесхозов Беларуси получили в подарок новые сортиментовозы. Машины – подспорье в уборке бурелома. Изготовить такую технику и безвозмездно передать ее лесхозам поручил президент Александр Лукашенко. Как машины помогают бороться с последствиями разрушительных ураганов, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Водитель Олег Дербеев только знакомится с новой техникой, уже оценил преимущества. Салон стал удобнее, но главное – кран-манипулятор мощнее. Такой щуп за раз захватывает до пяти бревен.

«Надо, чтобы он быстро работал, быстрее загрузится машина, быстрее уедем и лес вывозить будем. Машины хорошего качества, выносливые, ездим мы не только по асфальту и в лес заезжаем, у них хорошая проходимость», – рассказал водитель лесхоза Олег Дербеев.

Машины почти полностью собрали из белорусских и российских деталей. Один такой сортиментовоз за раз перевозит более 50 кубометров древесины.

«По всей программе мы передаем 50 машин. Сегодня 22 машины – это первая партия, которую мы на себя взяли обязательства выполнить в кратчайшие сроки и поставить. Такие машины эксплуатируются от 10 до 12 лет даже в тяжелых условиях. Они хорошо ремонтнопригодны, у нас по Беларуси есть сервисные центры практически в каждом регионе, более глобальные областные, более локальные районные», – отметил генеральный директор автомобильного завода Валерий Иванкович.

От теста этих машин не удержался и министр лесного хозяйства Беларуси. Уборка бурелома под его контролем. Ураганы летом повалили шесть миллионов кубометров деревьев. Треть древесины уже переработали. Значительную часть отправят на экспорт.

«Уже просматриваются цифры, что мы должны выйти на рекорд: миллион кубометров пиломатериалов на экспорт. Это будет настоящая победа. Что сделаешь, беда случилась, поэтому минимизировать потери качества древесины и максимум использование в экономике», – сказал министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.

Параллельно с уборкой бурелома отдельные участки готовят к высадке саженцев. Ведь восстановить лесные массивы – еще одна важная задача. В стране работает правило: вместо одного уничтоженного дерева нужно посадить одно новое.

Всего в лесных хозяйствах Беларуси работают около 850 сортиментовозов. И почти все отечественного производства.



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По программе будет передано 50 машин. Техника может эксплуатироваться в тяжелых условиях.
 
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