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Уборка бурелома станет проще: лесхозам Беларуси подарили сортиментовозы
13.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько лесхозов Беларуси получили в подарок новые сортиментовозы. Машины – подспорье в уборке бурелома. Изготовить такую технику и безвозмездно передать ее лесхозам поручил президент Александр Лукашенко. Как машины помогают
Водитель Олег Дербеев только знакомится с новой техникой, уже оценил преимущества. Салон стал удобнее, но главное – кран-манипулятор мощнее. Такой щуп за раз захватывает до пяти бревен.
Машины почти полностью собрали из белорусских и российских деталей. Один такой сортиментовоз за раз перевозит более 50 кубометров древесины.
От теста этих машин не удержался и министр лесного хозяйства Беларуси. Уборка бурелома под его контролем. Ураганы летом
Параллельно с уборкой бурелома отдельные участки
Всего в лесных хозяйствах Беларуси работают около 850 сортиментовозов. И почти все отечественного производства.
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По программе будет передано 50 машин. Техника может эксплуатироваться в тяжелых условиях.
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