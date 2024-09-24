Как эффективно продавать через переписки в чатах и отрабатывать возражения?

Источник материала: ProBusiness

Как эффективно продавать через переписки: общаться в чатах, увеличивать конверсию, отрабатывать возражения? Практика, примеры и разбор ошибок.

27 сентября в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — ведущее бизнес-сообщество предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес проводит мастер-класс и разбор ошибок. Приглашенный спикер — Алексей Сивко, бизнес-тренер, эксперт по продажам.

⏰Время: 19:00−21.00

🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск





Обсудим:

🔹Топ-ошибок в продажах через переписку

🔹 Как увеличить конверсию в сделку в чатах

🔹 Особенности алгоритма онлайн-продаж

🔹 Отработка и предупреждение возражений в переписках

🔹 Как выходить на контакт, если клиент не отвечает

🔹 Практики, примеры со скриншотами реальных чатов в разных сегментах

В финале: разберем переписки резидентов Клуба на примерах, дадим обратную связь и рекомендации.



Фото: probusness.io

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Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Ждем именно Вас 27 сентября!

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