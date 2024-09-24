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Как эффективно продавать через переписки в чатах и отрабатывать возражения?

24.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusiness.io
Фото: probusiness.io

Как эффективно продавать через переписки: общаться в чатах, увеличивать конверсию, отрабатывать возражения? Практика, примеры и разбор ошибок.

27 сентября в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — ведущее бизнес-сообщество предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес проводит мастер-класс и разбор ошибок. Приглашенный спикер — Алексей Сивко, бизнес-тренер, эксперт по продажам.

Время: 19:00−21.00
🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск


Обсудим:
🔹Топ-ошибок в продажах через переписку
🔹 Как увеличить конверсию в сделку в чатах
🔹 Особенности алгоритма онлайн-продаж
🔹 Отработка и предупреждение возражений в переписках
🔹 Как выходить на контакт, если клиент не отвечает
🔹 Практики, примеры со скриншотами реальных чатов в разных сегментах

В финале: разберем переписки резидентов Клуба на примерах, дадим обратную связь и рекомендации.

Фото: probusness.io
Фото: probusness.io

⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Ждем именно Вас 27 сентября!

BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН»! Спасибо за доверие!


 
Теги: Минск
 
 
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Как эффективно продавать через переписки: общаться в чатах, увеличивать конверсию, отрабатывать возражения? Практика, примеры и разбор ошибок.
 
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