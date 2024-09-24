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Как эффективно продавать через переписки в чатах и отрабатывать возражения?
24.09.2024 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как эффективно продавать через переписки: общаться в чатах, увеличивать конверсию, отрабатывать возражения? Практика, примеры и разбор ошибок.
27 сентября в рамках клуба переговорщиков — одной из наших постоянных активностей — ведущее бизнес-сообщество предпринимателей и собственников
⏰Время: 19:00−21.00
Обсудим:
В финале: разберем переписки резидентов Клуба на примерах, дадим обратную связь и рекомендации.
⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Ждем именно Вас 27 сентября!
BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН»! Спасибо за доверие!
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Как эффективно продавать через переписки: общаться в чатах, увеличивать конверсию, отрабатывать возражения? Практика, примеры и разбор ошибок.
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