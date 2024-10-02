Дробление бизнеса — что нужно знать

Источник материала: ProBusiness





В силу расширяющейся практики все больше информации появляется о таком понятии, как «дробление бизнеса». В налоговом законодательстве данный термин отсутствует, однако он часто используется как в актах проверок, так и в судебных постановлениях. В постановлении Совета Министров № 465 от 15.07.2022 существует определение отдельного основания для корректировки налоговой базы и доначисления налогов, под которым фактически и понимают дробление бизнеса, не давая ему определение — это «намеренная государственная регистрация нескольких юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и (или) намеренное разделение деятельности между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими право на применение особых режимов налогообложения и (или) налоговых льгот». Существенное количество аналитического материала посвящено описанию признаков дробления, однако зачастую именно разнообразие материалов и порождает большое количество мифов о дроблении бизнеса. Ярмош Елизавета, адвокат, кандидат юридических наук, автор телеграмм-канала TaxTalk предлагает в них разобраться.

Миф #1. Дробление возможно установить только по учредительскому признаку

Без сомнения, единый учредитель, равно как и близкие родственники в составе учредителей — это признак взаимосвязи компаний, и дополнительный повод к пристальному вниманию со стороны контролирующих органов. Однако наивно полагать, что, если в компаниях разные учредители, то дробления не существует. Тем более не стоит оформлять свой бизнес на «подставных» лиц, поскольку впоследствии это может привести к корпоративным проблемам, не предоставив никаких налоговых преимуществ.

Миф #2. Дробление устанавливается только в том случае, если раздробленные субъекты были выделены (созданы) накануне достижения лимита выручки при УСН

На практике не имеет существенного значения, когда и как были созданы и работали раздробленные субъекты. В некоторых делах компании создавались последовательно, в некоторых — одновременно. Встречаются случаи как с параллельной работой организаций, так и с последовательной (одна компания перестает работать, вторая начинает).

Миф #3. Если выручка всех раздробленных субъектов не превышает лимиты для работы на УСН, то дробление не устанавливается

Если между компаниями есть признаки дробления с одновременным применением УСН, то действительно, самая первая рекомендация — внимательно следить за тем, чтобы объем выручки и количество работников всех субъектов не превышал установленных лимитов. Однако этого недостаточно, поскольку, если в одной из компаний есть формальный запрет для применения УСН (например, по виду деятельности), то дробление может быть вменено и в случае отсутствия превышения лимита по выручке.

Но я не устаю повторять, что дробление — это не только история с УСН, поскольку любая налоговая льгота (включая льготы для резидентов ПВТ) — это потенциальная зона риска с точки зрения обоснованности их применения.





Миф #4. Дробление бизнеса — это всегда одинаковый вид деятельности

Пожалуй, это наиболее распространенный и самый опасный миф, поскольку порождает ложное чувство безопасности у бизнеса. С одной стороны, одинаковый вид деятельности — это серьезное доказательство наличия дробления для контролирующих органов, с другой — в практике встречается большое количество проверок с дроблением среди компаний с различным видом деятельности (безусловно, при наличии иных признаков). В первую очередь следует помнить о так называемом едином технологическом процессе. В случае, если компании занимаются хоть и различными видами деятельности, но, по сути, связанными между собой — для контролирующих органов это равно единому виду деятельности. Например, если одна компания занимается автомобильными перевозками, вторая — экспедиторскими услугами, а третья — логистикой, и все три компании работают как единый комплекс — то с большой долей вероятности при наличии налоговой экономии им будет вменено дробление. Но даже если компании занимаются абсолютно разными видами деятельности, но в их деятельности присутствует необоснованная налоговая выгода и признаки взаимосвязи — то никаких ограничений на вменение дробления бизнеса нет.

Миф #5. При дроблении всегда должен быть единый бухгалтер

Сейчас технологии позволяют контролирующим органам удаленно, не выходя их своего кабинета, проверить IP-адрес направления налоговых деклараций компаниями и далее, в зависимости от результата, сделать вывод о том, что финансовый и налоговый учет компаний осуществляет одно и то же лицо (что весьма характерно для дробления). Однако зачастую среди раздробленных субъектов совершенно разные бухгалтеры занимаются бухгалтерским учетом, что не является индульгенцией от вменения дробления при наличии налоговой экономии.

Миф #6. Если у организации продолжительный период времени существовали признаки дробления, а впоследствии такие признаки были устранены, то за последующий период дробление установить невозможно

Представим ситуацию, что компания длительный период дробила бизнес, получая необоснованную налоговую экономию. В какой-то момент собственники компании осознали, чем это чревато, и приняли решение (весьма недальновидное) — скрыть признаки дробления: поменять юридические адреса, разделить работников, нанять в каждую организацию отдельного руководителя и пр. При этом применение налоговых льгот сохранилось. В таких случаях, ретроспективные нарушения позволяют сформировать определенную картину для контролирующих органов, опровергнуть которую весьма сложно даже при последующем кажущемся разделении бизнеса.





Миф #7. Признаки дробления в прошлом периоде — это всегда безвыходная ситуация

После прочтения прошлого пункта может сложиться ложное впечатление, что, если когда-то среди компаний были признаки дробления, то налогоплательщику не остается вариантов действий. Однако это не так. С учетом нарушений прошлого периода и наличия явных признаков дробления наиболее оптимальным решением является исключение применение налоговых льгот (например, УСН). В некоторых случаях (оценивать которые надо с осторожностью) — целесообразно объединить все компании путем их реорганизации.

Миф #8. Если есть признаки дробления бизнеса через взаимосвязь компаний, то бесполезно доказывать деловую цель реорганизации (создания новых компаний)

Несмотря на кажущуюся шаблонность в правоприменительной практике доначисления налогов по фактам дробления бизнеса, иногда удается отстоять правоту клиента и доказать, что цели создания компаний никак не связаны с налоговой экономией. Но здесь надо понимать, что такие цели должны быть реальными, а не придуманными в ходе выработки позиции при осуществлении проверки.

Миф #9. Если раздробленный субъект зачел свои налоги в счет налогов проверяемого субъекта — то у проверяемого образуется кредиторская задолженность

Сегодняшняя практика исходит из того, что после проведения проверки составляется акт, в котором отражаются доначисленные налоги проверяемому, а также излишне уплаченные налоги раздробленных субъектов. В свою очередь раздробленным субъектам предлагается осуществить зачет излишне уплаченных налогов в счет налогов проверяемых (что они успешно и делают). В дальнейшем, поскольку бухгалтерский учет у организаций различный, проверяемые субъекты отражают зачтенные налоги в кредиторской задолженности, что неправильно, поскольку в акте проверки констатируется, что выручка, полученная раздробленными субъектами, является выручкой проверяемого, и с налогами ситуация аналогичная.





Миф #10. По результатам установления дробления всегда будет возбуждено уголовное дело

Каждый составленный акт налоговой проверки, в котором сумма доначисленных налогов превышает 2000 базовых величин, направляется в правоохранительный орган для последующей оценки с точки зрения наличия состава уголовного дела. Однако, правоохранительные органы несколько иначе подходят к вопросу о наличии ущерба в уголовном деле: всегда считается разница между взысканными налогами и фактическими уплаченными проверяемым и раздробленными субъектами; в срок для расчета ущерба при дроблении зачастую входит только период с 01.01.2019 (вступление в силу п. 4 ст. 33 НК). Кроме того, поскольку оценивается наличие прямого умысла, правоохранительные органы могут по-другому посмотреть на собранные в ходе налоговой проверки обстоятельства по делу и дать им собственную оценку.