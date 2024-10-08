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Россия и Беларусь совместно снимут фильм «Батька Минай» – о легенде партизанского движения

08.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь совместно снимут фильм «Батька Минай» – о легенде партизанского движения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские и российские кинематографисты снимут совместный фильм о легенде партизанской войны, герое Советского Союза Батьке Минае.

Договор подписали в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. К съемкам приступят 23 февраля. Основную часть кинокартины снимут в Беларуси, а массовые батальные сцены – на киностудии «Военфильм» в Калужской области.

«Мы будем готовиться к тому, чтобы зимой, в конце февраля, начать съемки картины. В фильме все четыре времени года, поэтому работа предстоит нам большая и, я думаю, мы управимся, поскольку как следует готовимся к этим съемкам. Мне очень интересно поработать с белорусскими актерами, но, конечно, будут и россияне. На главную роль будут пробоваться различные актеры. Мы предлагаем Алексея Кравченко на главную роль, но обязательно будем смотреть и белорусских актеров», – сообщил директор студии «Военфильм», народный артист Российской Федерации Игорь Угольников.

«Мы очень внимательно подходили к самому сценарию, очень много читали, знакомились, сопоставляли и сравнивали, плотно работали эксперты для того, чтобы была сохранена историческая правда. У нас получилось это сделать», – отметил министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

Совместным будет не только творчество, но и финансирование. Половину картины оплатит Министерство культуры Беларуси. Другую часть – «Военфильм» и российский Фонд кино.



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Теги: Минск
 
 
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Договор подписали в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. К съемкам приступят 23 февраля.
 
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