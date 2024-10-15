Расширяйте свой бизнес с «ШиреКруг» от Белагропромбанка

Источник материала: ProBusiness





Хотите вывести свой бизнес на новый уровень, но ограничены финансированием?

Программа « ШиреКруг » от Белагропромбанка — это идеальное решение для покупателей и поставщиков товаров и услуг, позволяющее развивать бизнес без лишних хлопот и затрат.

Что такое «ШиреКруг»?

Это не просто кредит с минимальной процентной ставкой, а целый комплекс удобных и выгодных услуг. Программа объединяет более 3000 партнеров банка — компаний-покупателей и компаний-поставщиков, предлагающих все необходимое для вашего бизнеса.

В чем преимущества для бизнеса?

Покупатель может приобрести товары и услуги в кредит с минимальной ставкой (0,00001% годовых) без дополнительных комиссий. Срок кредитования — до 1 года, и погасить его можно досрочно без каких-либо штрафов. Электронная торговая площадка объединяет большое количество партнеров по всей стране, обеспечивая взаимовыгодное сотрудничество и удобные условия для поставщиков и покупателей.

За счет расширения рынка сбыта продавцы получают удобные инструменты электронной коммерции. Своевременность оплаты и возможность создания конкурентных предложений — очевидная выгода от использования программы «ШиреКруг». Помимо этого, благодаря широкой сети отделений Белагропромбанка, соглашения заключаются оперативно в любом регионе.

Как это работает?

Чтобы участвовать в программе, нужно быть клиентом Белагропромбанка. После этого у вас открываются уникальные возможности для покупки продукции в кредит в белорусских рублях, российских рублях или китайских юанях.

«ШиреКруг» — это уникальная возможность эффективного финансирования. С этой программой предприятия любого масштаба могут ускорить рост финансового состояния и оптимизировать свои затраты, снизить дебиторскую задолженность.

Присоединяйтесь к программе «ШиреКруг» сегодня! Приходите в Белагропромбанк, становитесь клиентом и получайте максимум выгоды для вашего бизнеса.

ОАО «Белагропромбанк». УНП 100 693 551.