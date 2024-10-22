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МТБанк запустил масштабную акцию для бизнеса: бесплатное оборудование MTkassa, скидки на обслуживание и зарплатный проект за 0%

22.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


МТБанк запустил акцию «Возьми от банка всё» для новых и действующих корпоративных клиентов. В рамках специального предложения компании могут получить бесплатные устройства МТkassa, воспользоваться зарплатным проектом с нулевой ставкой на зачисление средств, а также подключить расчетно-кассовое обслуживание за символическую плату в 1 BYN в месяц. Эти решения помогут сократить операционные расходы и оптимизировать управление бизнесом.

Акционные условия действуют на тарифных планах «Торговый счет», «Бизнес-счет», «Свой счет» и «Просто счет».

Так, в рамках тарифного плана «Торговый счет» действует годовая 50%-я скидка на обслуживание и предоставляется до 5 бесплатных устройств МТkassa, объединяющих кассу, терминал, чековый принтер и сканер штрихкодов.

На тарифном плане «Бизнес-счет» также предусмотрена годовая 50%-я скидка на обслуживание и неограниченное количество устройств МТkassa.

Клиенты с тарифными планами «Свой счет» и «Просто счет» получают до 2-х бесплатных устройств МTkassa. Также на тарифном плане «Свой счет» предусмотрено обслуживание за 1 BYN в течение первых 6 месяцев после подключения.

Три ключевых предложения для бизнеса в рамках акции «Возьми от банка всё»

1. Расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг.

Корпоративные клиенты, подключившие расчетно-кассовое обслуживание на тарифных планах «Торговый счет», «Бизнес-счет», «Свой счет» и «Просто счет» могут проводить свои финансовые операции с минимальными затратами. В рамках акции предлагаются бесплатные устройства МТkassa с функцией «Онлайн-зачисление выручки» без комиссии. Услуга позволяет зачислять выручку на счет день в день — после закрытия смены на терминале. Благодаря этому средства сразу же поступают в распоряжение бизнеса, а риск кассовых разрывов существенно снижается.

Также клиенты на тарифных планах «Свой счет», «Просто счет» и «Торговый счет» могут получить в пользование POS-терминалы, которые легко интегрируются в работу и позволяют принимать к оплате карты и бесконтактные устройства.

2. Расчетно-кассовое обслуживание и кредитование.

Для бизнеса, которому необходимо дополнительное финансирование, МТБанк предлагает кредит по ставке от 5,5%. При этом сумма до 200 тысяч долларов доступна без залога. Эти средства можно использовать для расширения бизнеса компании, увеличения суммы оборотных средств или приобретения основных средств. В дополнение клиенты могут получить бесплатные устройства МТkassa и услугу «Онлайн-зачисление выручки» без комиссии.

3. Расчетно-кассовое обслуживание и зарплатный проект.

Выбрав расчетно-кассовое обслуживание в МТБанке, бизнес получает доступ к зарплатному проекту SIMPLE с нулевой ставкой на зачисление зарплаты. Согласно условиям зарплатного проекта, сотрудникам компаний-клиентов предлагают бесплатные карты и возможность снимать наличные без комиссии по всей Беларуси. При подключении зарплатного проекта SIMPLE интернет-эквайринг можно подключить по специальному тарифу со ставкой 2,45%.

Специальные предложения ориентированы на все сегменты бизнеса: от крупных до малых предприятий и ИП. Среди них — промышленные компании, рестораны, кафе, салоны красоты, барбершопы, медицинские учреждения, аптеки, ретейлеры и другие организации.

4. Зарплатный проект и интернет-эквайринг.

Качественный интернет-эквайринг — необходимость для онлайн-торговли. Подключив интернет-эквайринг от МТБанка, можно выставлять ссылки для оплаты, принимать платежи через корзину, настраивать график регулярных транзакций. Контроль процессов 24/7 и зачисление выручки на следующий рабочий день ускоряют работу, снижая связанные с онлайн-продажами риски. В рамках акции при подключении зарплатного проекта SIMPLE можно подключить интернет-эквайринг по специальному тарифу со ставкой 2,45%. Активировать договор необходимо будет в течение полугода.

Что такое МТkassa?

МТkassa — это современное решение для бизнеса, включающее программную кассу, банковский терминал, принтер для печати чеков и сканер штрих-кодов. Многофункциональное переносное устройство обеспечивает качественный сервис для ваших клиентов и помогает упросить процесс приема оплаты от ваших клиентов и гостей.

Подробнее об МТkassa вы можете узнать здесь.

Как воспользоваться акцией «Возьми от банка всё»?

Акция действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 27 декабря 2024 года. Подробные условия можно узнать на сайте компании, у менеджеров по корпоративному обслуживанию МТБанка по телефонам:
+375 29 181 00 00 и +375 17 229 99 77.

 
 
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МТБанк запустил акцию «Возьми от банка всё» для новых и действующих корпоративных клиентов. В рамках специального предложения компании могут получить бесплатные...
 
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