Электронные накладные станут обязательными? Рассказываем, что делать бизнесу

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С 1 декабря 2024 года многие компании в Беларуси начнут работать по новому.
Так, вводятся обязательные электронные накладные на более чем 36 новых товарных позиций. Напомним, что в 2021 году были запущены две государственные программы — маркировка и прослеживаемость, согласно которым оборот определенных групп товаров осуществляется только с использованием электронного документооборота (ЭДО).
Для того, чтобы подготовиться к таким изменениям, бизнесу необходима экспертная поддержка и надежное решение для внедрения ЭДО в свою работу.
Поэтому аттестованный EDI-провайдер компания «Электронные документы и накладные» (сервис ЭДиН) провела уникальное событие этой осени — бизнес-завтрак для партнеров 1С: Франчайзи.
Актуальность бизнес-завтрака очевидна: электронный документооборот активно внедряется в работу организаций, ускоряет процессы, делает их прозрачными, экономит ресурсы. Вместе с тем возникает множество технических, правовых и других вопросов, которые требуют внимания.
На бизнес-завтраке встретились:
партнеры ЭДиН — компании 1С: Франчайзи;
Секретариат Парка высоких технологий;
Ассоциация «Конфедерация цифрового бизнеса»;
ЗАО «Инфопарк-проект».
Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога и обмена опытом. Что обсуждалось?
Тенденции развития электронного документооборота в Беларуси
Увеличение количества пользователей электронно-цифровой подписи, цифровизация на уровне государства, обязательные программы маркировки и прослеживаемости, развитие электронного документооборота в кадрах, в сфере грузоперевозок, внедрение электронной CMR, трансграничный обмен с контрагентами из Российской Федерации и т.д. — все эти драйверы развития ЭДО на территории Республики Беларусь дают нам понимание о том, что переход на работу с ЭДО — это настоящее и будущее, которое нас ждет.
Компания «Электронные документы и накладные» стала первым EDI-провайдером, который запустил промышленный трансграничный электронный документооборот.
Основной товаро-учетной системой в Республике Беларусь является программа 1С: Предприятие. Бухгалтеры, специалисты по выписке документов и другие, все они работают, используя эту программу.
Как отметила в своем выступлении СЕО компании Вера Куницкая:
«Именно поэтому в свое время наша компания выбрала идею создания собственного модуля ЭДиН: ЭДО для программы 1С: Предприятие. Уже сегодня практически 90% клиентов используют для работы решение для программы 1С. Модуль постоянно развивается, добавляется новая функциональность, поддерживается законодательство, таким образом нативно развивается и наша платформа. 1С и ЭДиН — это одно целое.»
Отзыв клиента о работе с модулем:
Основной целью встречи был диалог с партнерами, а также практическая презентация на примере 1С полной боевой готовности к волне подключений компаний в связи с нововведениями. Партнеры и участники бизнес-завтрака отметили, что необходимость оперативно реагировать на растущие запросы клиентов делает сотрудничество основой современного бизнеса.
О компании:
Компания «Электронные документы и накладные» — аттестованный EDI-провайдер, резидент Парка высоких технологий, разработчик инновационного сервиса ЭДиН и модуля ЭДиН: ЭДО для программы 1С: Предприятие. С момента своего создания она зарекомендовала себя как надежный партнер для многих компаний, предлагая свежие решения в области электронного документооборота.
Бизнес-завтрак ЭДиН для партнеров 1С: Франчайзи стал не только площадкой для обмена опытом, но и важным шагом к укреплению партнерских отношений между участниками рынка.