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Электронные накладные станут обязательными? Рассказываем, что делать бизнесу

24.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

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С 1 декабря 2024 года многие компании в Беларуси начнут работать по новому.

Так, вводятся обязательные электронные накладные на более чем 36 новых товарных позиций. Напомним, что в 2021 году были запущены две государственные программы — маркировка и прослеживаемость, согласно которым оборот определенных групп товаров осуществляется только с использованием электронного документооборота (ЭДО).

Для того, чтобы подготовиться к таким изменениям, бизнесу необходима экспертная поддержка и надежное решение для внедрения ЭДО в свою работу.

Поэтому аттестованный EDI-провайдер компания «Электронные документы и накладные» (сервис ЭДиН) провела уникальное событие этой осени — бизнес-завтрак для партнеров 1С: Франчайзи.

Актуальность бизнес-завтрака очевидна: электронный документооборот активно внедряется в работу организаций, ускоряет процессы, делает их прозрачными, экономит ресурсы. Вместе с тем возникает множество технических, правовых и других вопросов, которые требуют внимания.


На бизнес-завтраке встретились:

  • партнеры ЭДиН — компании 1С: Франчайзи;
  • Секретариат Парка высоких технологий;
  • Ассоциация «Конфедерация цифрового бизнеса»;
  • ЗАО «Инфопарк-проект».



Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога и обмена опытом. Что обсуждалось?

Тенденции развития электронного документооборота в Беларуси

Увеличение количества пользователей электронно-цифровой подписи, цифровизация на уровне государства, обязательные программы маркировки и прослеживаемости, развитие электронного документооборота в кадрах, в сфере грузоперевозок, внедрение электронной CMR, трансграничный обмен с контрагентами из Российской Федерации и т.д. — все эти драйверы развития ЭДО на территории Республики Беларусь дают нам понимание о том, что переход на работу с ЭДО — это настоящее и будущее, которое нас ждет.


Компания «Электронные документы и накладные» стала первым EDI-провайдером, который запустил промышленный трансграничный электронный документооборот.

Модуль ЭДиН: ЭДО для 1С — удобный электронный документооборот прямо из вашей учетной системы

Основной товаро-учетной системой в Республике Беларусь является программа 1С: Предприятие. Бухгалтеры, специалисты по выписке документов и другие, все они работают, используя эту программу.

Как отметила в своем выступлении СЕО компании Вера Куницкая:

«Именно поэтому в свое время наша компания выбрала идею создания собственного модуля ЭДиН: ЭДО для программы 1С: Предприятие. Уже сегодня практически 90% клиентов используют для работы решение для программы 1С. Модуль постоянно развивается, добавляется новая функциональность, поддерживается законодательство, таким образом нативно развивается и наша платформа. 1С и ЭДиН — это одно целое.»

Отзыв клиента о работе с модулем:



Основной целью встречи был диалог с партнерами, а также практическая презентация на примере 1С полной боевой готовности к волне подключений компаний в связи с нововведениями. Партнеры и участники бизнес-завтрака отметили, что необходимость оперативно реагировать на растущие запросы клиентов делает сотрудничество основой современного бизнеса.

О компании:

Компания «Электронные документы и накладные» — аттестованный EDI-провайдер, резидент Парка высоких технологий, разработчик инновационного сервиса ЭДиН и модуля ЭДиН: ЭДО для программы 1С: Предприятие. С момента своего создания она зарекомендовала себя как надежный партнер для многих компаний, предлагая свежие решения в области электронного документооборота.

Бизнес-завтрак ЭДиН для партнеров 1С: Франчайзи стал не только площадкой для обмена опытом, но и важным шагом к укреплению партнерских отношений между участниками рынка.

В цифровое будущее вместе с ЭДиН!

 
 
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С 1 декабря 2024 года многие компании в Беларуси начнут работать по новому.
 
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