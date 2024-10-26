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Лукашенко о Союзном государстве: России и Беларуси под силу выстроить отношения крепче, чем в унитарной стране

26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о Союзном государстве: России и Беларуси под силу выстроить отношения крепче, чем в унитарной стране
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС дал интервью российским журналистам и ответил на вопрос о строительстве Союзного государства.

«Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Поэтому всякие разговоры о том, что внутрь России вступить и прочее... Я на это пойти не могу и меня никто на это не уполномочил. Любое телодвижение любого политика в этом направлении – он будет снесен белорусским народом. Мы с Путиным – неглупые люди. А специалистов у нас предостаточно для того, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве», – заявил президент Беларуси.

Также Александр Лукашенко отметил, что БРИКС может стать противовесом такой организации как ООН.



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Президент Беларуси на полях саммита БРИКС дал интервью российским журналистам и ответил на вопрос о строительстве Союзного государства.
 
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