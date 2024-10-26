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Лукашенко о Союзном государстве: России и Беларуси под силу выстроить отношения крепче, чем в унитарной стране
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко на полях
Также Александр Лукашенко отметил, что БРИКС может стать противовесом такой организации как ООН.
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Лукашенко о Союзном государстве: России и Беларуси под силу выстроить отношения крепче, чем в унитарной стране
Президент Беларуси на полях саммита БРИКС дал интервью российским журналистам и ответил на вопрос о строительстве Союзного государства.
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