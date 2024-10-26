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Белорусскому рублю – 30 лет: почему в народе купюру называли «зайчиком» и другие факты про денежные знаки
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День рождения национального рубля. 30 лет назад он получил статус местной валюты. По этому случаю в Музее современной белорусской государственности представили купюры и памятные монеты разных лет. Как менялись денежные знаки, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Здесь можно изучить всю историю нацвалюты Беларуси. На одном стенде те же деньги, что и в кошельке, на другом – исторические экспонаты разных эпох. Свои банкноты в независимой Беларуси появились в 1992 году. Тогда они считались расчетными билетами Нацбанка и ходили вместе с советскими рублями.
Традиционно отсчет истории белорусского рубля принято вести с 1994 года. Тогда его законодательно признали единым платежным средством. В народе первые купюры называли «зайчиками». Это животное изобразили на банкноте в один рубль. На других красовались белка, бобр, волк, рысь, лось, медведь и зубр.
В экспозиции есть и уникальные проекты купюр. В обращение их так и не ввели.
С материалами для экспозиции Музею белорусской государственности помог Национальный банк. В его коллекции – десятки памятных монет. Тиражи небольшие, поэтому для нумизматов это большая ценность.
К 30-летию белорусского рубля
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Белорусскому рублю – 30 лет: почему в народе купюру называли «зайчиком» и другие факты про денежные знаки
В Музее современной белорусской государственности представили купюры и памятные монеты разных лет.
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