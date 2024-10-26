Белорусскому рублю – 30 лет: почему в народе купюру называли «зайчиком» и другие факты про денежные знаки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День рождения национального рубля. 30 лет назад он получил статус местной валюты. По этому случаю в Музее современной белорусской государственности представили купюры и памятные монеты разных лет. Как менялись денежные знаки, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Здесь можно изучить всю историю нацвалюты Беларуси. На одном стенде те же деньги, что и в кошельке, на другом – исторические экспонаты разных эпох. Свои банкноты в независимой Беларуси появились в 1992 году. Тогда они считались расчетными билетами Нацбанка и ходили вместе с советскими рублями.

«Здесь представлены фотоформы для создания купюр образца 1992 года. Здесь имеются негативы – четыре слоя подводки на лицевой стороне. Они накладываются друг на друга, и в итоге получается готовое изображение», – объяснил научный сотрудник Музея современной белорусской государственности Михаил Кочан.

Традиционно отсчет истории белорусского рубля принято вести с 1994 года. Тогда его законодательно признали единым платежным средством. В народе первые купюры называли «зайчиками». Это животное изобразили на банкноте в один рубль. На других красовались белка, бобр, волк, рысь, лось, медведь и зубр.

«Работал над созданием нейтральной версии, которая устроила бы всех, потому что споры о том, что должно быть изображено, были нешуточные. Поэтому я хотел ввести деньги как можно быстрее, поэтому придумал нейтральную версию – зверюшек. Мы выстроили цепочку, линейку этих зверьков по ценности шкурки», – заявил председатель гознака БССР Сергей Слабченко.

В экспозиции есть и уникальные проекты купюр. В обращение их так и не ввели.

«Одним из таких является эскизный проект купюры в 100 тысяч белорусских рублей с изображением поэта Беларуси Янки Купалы. Это, к сожалению, нереализованный проект. Его задумывали в 2000-х как первую купюру с изображением исторической личности, но по тем или иным причинам она не дошла до выпуска», – отметил Михаил Кочан.

С материалами для экспозиции Музею белорусской государственности помог Национальный банк. В его коллекции – десятки памятных монет. Тиражи небольшие, поэтому для нумизматов это большая ценность.

«Национальный банк выпускает памятные монеты по четырем основным тематическим направлениям – это история и культура Беларуси, спорт, Беларусь и мировое сообщество и защита окружающей среды. Уже более 25 лет Национальным банком выпускаются памятные монеты. На сегодняшний день известно более 500 наименований», – рассказала ведущий специалист по музейной работе Музея денег Национального банка Беларуси Ольга Дудко.