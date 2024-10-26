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Дни Минска в Санкт-Петербурге: инновационный трактор, необычная колбаса и другие белорусские ноу-хау

26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

В Санкт-Петербурге проходят Дни Минска. В программе – спортивные состязания, выставки, концерты, театральные представления и, конечно, ярмарка белорусских товаров и промышленной техники. Ее открыли в историческом парке «Россия – моя история». Корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова узнала, что показали жителям северной столицы.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
Здесь можно увидеть даже то, чего пока нет на дорогах. Например, «гигант» из мира пассажирского транспорта вмещает 63 человека вместе с водителем, но отличается высокой маневренностью. А еще туристический автобус экологичный – класс токсичности Евро-6.

Ассортимент – от велосипедов и мотоциклов до тяжелой сельхозтехники и пожарных машин. В числе первых на выставке побывали губернатор Санкт-Петербурга и премьер-министр Республики Беларусь.

Универсально-пропашной трактор – уже бестселлер как в Беларуси, так и в России. В городском хозяйстве незаменим круглый год. Зимой убирает, грузит и вывозит снег, летом – поливает, моет и чистит.

«Она вобрала в себя все лучшее, что было сделано заводом. Если отмечать наиболее интересные потребителю вещи, то это балочный мост, который позволяет давать более высокую нагрузку на машину с навесным оборудованием, это синхронизированная коробка передач, что удобно для оператора», – рассказал представитель компании-дилера Андрей Резников.

Гости оценили технические достижения и пошли к «столу». Угощали не только хлебом и солью. На прилавках молочные продукты, сладости и мясные изделия.

Комбинат в Гродно больше 100 лет «кормит» свою страну, а сейчас еще 15 дружественных государств. В Россию отправляет половину экспортного товара.

«Хотим познакомить петербуржцев с нашими новинками. Это колбаса премиум. Она специально разработана под вкусы и запросы жителей города. Еще из новинок – стейки», – отметила специалист управления по маркетингу мясокомбината Наталья Неверович.

Увидеть на ярмарке можно было даже Александра Лукашенко – правда, только на футболках и кофтах белорусского производства. В Дни Минска решили показать все, чем гордится страна. И в первую очередь это люди – трудолюбивые и талантливые.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В программе – спортивные состязания, выставки, концерты, театральные представления и, конечно, ярмарка белорусских товаров и промышленной техники.
 
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