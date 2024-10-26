Дни Минска в Санкт-Петербурге: инновационный трактор, необычная колбаса и другие белорусские ноу-хау

Минска в Санкт-Петербурге: инновационный трактор, необычная колбаса и другие белорусские ноу-хау" height="100%" width="670"> Фото: МТРК «Мир»
В Санкт-Петербурге проходят Дни Минска. В программе – спортивные состязания, выставки, концерты, театральные представления и, конечно, ярмарка белорусских товаров и промышленной техники. Ее открыли в историческом парке «Россия – моя история». Корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова узнала, что показали жителям северной столицы.
Здесь можно увидеть даже то, чего пока нет на дорогах. Например, «гигант» из мира пассажирского транспорта вмещает 63 человека вместе с водителем, но отличается высокой маневренностью. А еще туристический автобус экологичный – класс токсичности Евро-6.
Ассортимент – от велосипедов и мотоциклов до тяжелой сельхозтехники и пожарных машин. В числе первых на выставке побывали губернатор Санкт-Петербурга и премьер-министр Республики Беларусь.
Универсально-пропашной трактор – уже бестселлер как в Беларуси, так и в России. В городском хозяйстве незаменим круглый год. Зимой убирает, грузит и вывозит снег, летом – поливает, моет и чистит.
«Она вобрала в себя все лучшее, что было сделано заводом. Если отмечать наиболее интересные потребителю вещи, то это балочный мост, который позволяет давать более высокую нагрузку на машину с навесным оборудованием, это синхронизированная коробка передач, что удобно для оператора», – рассказал представитель компании-дилера Андрей Резников.
Гости оценили технические достижения и пошли к «столу». Угощали не только хлебом и солью. На прилавках молочные продукты, сладости и мясные изделия.
Комбинат в Гродно больше 100 лет «кормит» свою страну, а сейчас еще 15 дружественных государств. В Россию отправляет половину экспортного товара.
«Хотим познакомить петербуржцев с нашими новинками. Это колбаса премиум. Она специально разработана под вкусы и запросы жителей города. Еще из новинок – стейки», – отметила специалист управления по маркетингу мясокомбината Наталья Неверович.
Увидеть на ярмарке можно было даже Александра Лукашенко – правда, только на футболках и кофтах белорусского производства. В Дни Минска решили показать все, чем гордится страна. И в первую очередь это люди – трудолюбивые и талантливые.