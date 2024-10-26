|
Выборы президента Беларуси: в ЦИК поданы документы первой инициативной группы граждан
26.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центризбирком Беларуси подала документы первая инициативная группа граждан. Они планируют собирать подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты, передает «МИР 24».
Желающие принять участие в выборах должны представить документы не позднее 1 ноября. В поддержку каждого кандидата необходимо собрать минимум сто тысяч подписей. По закону в инициативной группе должно состоять не меньше ста человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы главы государства в республике пройдут 26 января. Правом голоса в стране обладают около семи миллионов человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)