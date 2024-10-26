Выборы президента Беларуси: в ЦИК поданы документы первой инициативной группы граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Центризбирком Беларуси подала документы первая инициативная группа граждан. Они планируют собирать подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты, передает «МИР 24».

Желающие принять участие в выборах должны представить документы не позднее 1 ноября. В поддержку каждого кандидата необходимо собрать минимум сто тысяч подписей. По закону в инициативной группе должно состоять не меньше ста человек.

«Наш состав значительно больше, поэтому будем работать во всех регионах нашей страны, где будут определены местными органами власти места для возможного сбора подписей, также в трудовых коллективах в установленные временные рамки, когда позволено законом. Убежден, что наши специалисты справятся с этой задачей», – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько.