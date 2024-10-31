Лукашенко раскритиковал ООН и призвал БРИКС к активным действиям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ООН и призвал БРИКС принять конкретные шаги, которые бы способствовали дальнейшему развитию организации, сообщает БЕЛТА .

«Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, например, ШОС и БРИКС. К сожалению, было видно, что телепаемся, не принимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации БРИКС», – отметил Лукашенко на конференции по евразийской безопасности.

В ходе своего выступления глава Беларуси критически отозвался о тех политиках, которые боятся противопоставления БРИКС ООН, а также заявил, что нет ничего плохого в том, если БРИКС будет реализовывать интересы участвующих в организации стран. Также, выступая на конференции, Лукашенко раскритиковал ООН.

«Что мы видим в последнее время в ООН? Какие полезные решения приняла организация? Никаких. И реформироваться не хотят, потому что нужен консенсус, или голосование в ООН на пленарном заседании, где Запад душит всех подряд: «санкции введем, доллар не дадим, платежей не будет». Кому нужна такая организация?» – отметил он.

Белорусский президент добавил, что в мире нужна альтернатива Западу, «ответственность совершенно другого уровня».