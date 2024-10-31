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Лукашенко раскритиковал ООН и призвал БРИКС к активным действиям
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ООН и призвал
В ходе своего выступления глава Беларуси критически отозвался о тех политиках, которые боятся противопоставления БРИКС ООН, а также заявил, что нет ничего плохого в том, если БРИКС будет реализовывать интересы участвующих в организации стран. Также, выступая на конференции, Лукашенко раскритиковал ООН.
Белорусский президент добавил, что в мире нужна альтернатива Западу, «ответственность совершенно другого уровня».
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Белорусский лидер также заявил, что нет ничего плохого в том, если БРИКС будет реализовывать интересы участвующих в организации стран.
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