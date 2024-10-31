Часики тикают. Почему белорусскому бизнесу стоит поторопиться с заменой касс?

Источник материала: ProBusiness





С 1 июля 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила по кассовому оборудованию. Это значит, что всем бизнесам, которые работают с маркированными товарами, нужно будет обновить свои кассы . А некоторым компаниям нужно успеть сделать это уже до конца 2024 года. В совместном проекте с Банком БелВЭБ разберемся, что именно нужно знать бизнесу и как подготовиться к этим изменениям.

Стильная и современная БелВЭБ-Касса от Банка БелВЭБ полностью соответствует требованиям МНС и Госстандарта. В банке подготовят все, чтобы бизнес мог оформить и получить оборудование за 1 визит: подберут оптимальный пакет РКО и условия эквайринга, соберут все необходимые документы по разным инстанциям, проконсультируют бизнес и помогут разобраться с любыми вопросами.



Новые требования: что и когда?

Перейти на новое кассовое оборудование бизнесу нужно до 1 июля 2025 года. Нововведение связано с требованиями к маркировке товаров, которые введены не только в Беларуси, но и по всему миру. Тенденция к росту прослеживаемости товаров объяснима: логистика поставок становится более прозрачной, бизнес и потребители лучше защищены от подделок, учет ведется корректно.

К тому же, Беларусь принимает меры, чтобы привести свою базу в соответствие с нормами, действующими внутри ЕАЭС. Проект запущен в рамках совместной программы интеграции информационных систем маркировки.

Предприятия, которые торгуют маркируемыми товарами, должны заменить кассовое оборудование до 1 января 2025 года, остальные — до 1 июля 2025 года. После истечения этих сроков МНС начнет проверки соответствия оборудования в организациях торговли сервиса.





— К сожалению, часто малый и средний бизнес не до конца понимает, попадает ли он под требования законодательства. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, постепенно расширяется, в него попадает все больше позиций. Иногда компании просто не замечают, что уже должны учитывать это в своей работе. Поэтому мы рекомендуем обновить кассы всем (до 1 июля 2025 года это придется сделать в любом случае). Время летит быстро, а ввиду ажиотажа можно не успеть вовремя перейти на программную кассу из-за длинной очереди. Уже сейчас сроки рассмотрения документов могут достигать 4 недель, — пояснили в Банке БелВЭБ.

Всего в системе контроля кассового оборудования в Беларуси зарегистрировано около 280 тыс. касс. Их применяют более 120 тыс. субъектов. По данным МНС на 20 октября, бизнес успел заменить только 8300 касс — т.е. чуть менее 3%. Такие темпы в ведомстве назвали «неудовлетворительными». С 1 июля 2025 года МНС начнет проверки соблюдения требований законодательства по части кассового оборудования. В каком формате они будут проводиться, пока дополнительно не сообщается.

Как подготовиться?

Требования к кассам. Обязательно должно осуществляться:

считывание кода маркировки для товаров, которые подлежат обязательной маркировке, и прослеживаемых товаров;

передача информации о коде маркировки для товаров, которые подлежат обязательной маркировке, и прослеживаемым товарам в Систему контроля кассового оборудования (СККО);

дифференцированный учет при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, и прослеживаемых продуктов.





— Не все кассы, которые использует бизнес, подлежат обновлению и доработке в соответствии с новыми требованиями. Да и не во всех компаниях есть понимание того, что и как именно нужно изменить. Поэтому подавляющей части бизнеса предстоит замена кассовых аппаратов на более современные устройства, в которых также доступен и прием оплаты по карточкам. По нашим наблюдениям, это очень актуально для малого и среднего бизнеса в регионах — там рынок предложений не такой насыщенный, как в больших городах, и выбор вариантов решения данной проблемы ограничен, — пояснили в Банке БелВЭБ.

Если старая касса не может быть обновлена, рекомендуется приобретать новое устройство с программной кассой. Можно сделать это самостоятельно. Но при выборе важно помнить несколько вещей:

Соответствие требованиям. Убедитесь, что программная касса соответствует всем требованиям;

Убедитесь, что программная касса соответствует всем требованиям; Функциональность. Выбирайте устройства, которые могут принимать разные виды платежей — наличные и безналичные;

Выбирайте устройства, которые могут принимать разные виды платежей — наличные и безналичные; Поддержка и обслуживание. Убедитесь, что оператор программной кассы и продавец оборудования осуществляет качественную и недорогую техническую поддержку;

Убедитесь, что оператор программной кассы и продавец оборудования осуществляет качественную и недорогую техническую поддержку; Доступный эквайринг. Важно, чтобы оборудование поддерживало работу с банком, который может предоставить эквайринг на доступных условиях.





А еще проще — обратиться в Банк БелВЭБ и оформить для компании подходящий пакет РКО, в дополнение к которому бизнес получит новенькие и стильные БелВЭБ-Кассы бесплатно!

Бизнес может рассчитывать на бесшовный и легкий переход на новое оборудование, если оформит заявку в ближайшее время. — Сейчас мы получаем довольно много заявок на БелВЭБ-Кассы. И, уверены, чем ближе будут дедлайны замены оборудования для бизнеса, тем выше будет спрос. Поэтому мы рекомендуем оставлять заявки на БелВЭБ-Кассы уже сейчас, даже если сроки терпят до июля (не говоря уже про тот бизнес, которым это необходимо сделать до января — нужно торопиться). Уже сейчас время ожидания документов о регистрации оборудования в СККО может доходить до 1 месяца. Далее этот срок может увеличиться, причем существенно, — предупредили в Банке БелВЭБ.

Преимущества БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ: Прием наличных и безналичных платежей;

Нет затрат на покупку оборудования. Касса предоставляется банком бесплатно при оформлении пакета РКО;

Касса предоставляется банком бесплатно при оформлении пакета РКО; Низкие тарифы на услуги партнеров. Только для пользователей БелВЭБ-Кассы тарифы на услуги оператора программной кассы (ООО «Настоящая цифровая») составят всего 9,90 руб. в месяц за 1 единицу оборудования! А на услуги передачи данных доступен специальный тариф от партнера — оператора мобильной связи;

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Как получить новую кассу бесплатно?

На рынке сейчас есть множество предложений по обновлению кассового оборудования. Однако не все компании готовы предоставить высокий уровень сервиса и оперативно подготовить все необходимое для бесшовного перехода. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы перевести компанию на обслуживание в тот банк, где готовы предложить полный комплекс услуг, в том числе эквайринг и поддержку от оператора программных касс на выгодных условиях.





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