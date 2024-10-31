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Часики тикают. Почему белорусскому бизнесу стоит поторопиться с заменой касс?
31.10.2024 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 июля 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила по кассовому оборудованию. Это значит, что всем бизнесам, которые работают с маркированными товарами, нужно будет
Новые требования: что и когда?
Перейти на новое кассовое оборудование бизнесу нужно до 1 июля 2025 года. Нововведение связано с требованиями к маркировке товаров, которые введены не только в Беларуси, но и по всему миру. Тенденция к росту прослеживаемости товаров объяснима: логистика поставок становится более прозрачной, бизнес и потребители лучше защищены от подделок, учет ведется корректно.
К тому же, Беларусь принимает меры, чтобы привести свою базу в соответствие с нормами, действующими внутри ЕАЭС. Проект запущен в рамках совместной программы интеграции информационных систем маркировки.
Предприятия, которые торгуют маркируемыми товарами, должны заменить кассовое оборудование до 1 января 2025 года, остальные — до 1 июля 2025 года. После истечения этих сроков МНС начнет проверки соответствия оборудования в организациях торговли сервиса.
— К сожалению, часто малый и средний бизнес не до конца понимает, попадает ли он под требования законодательства. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, постепенно расширяется, в него попадает все больше позиций. Иногда компании просто не замечают, что уже должны учитывать это в своей работе. Поэтому мы рекомендуем обновить кассы всем (до 1 июля 2025 года это придется сделать в любом случае). Время летит быстро, а ввиду ажиотажа можно не успеть вовремя перейти на программную кассу из-за длинной очереди. Уже сейчас сроки рассмотрения документов могут достигать 4 недель, — пояснили в Банке БелВЭБ.
Как подготовиться?
Требования к кассам. Обязательно должно осуществляться:
— Не все кассы, которые использует бизнес, подлежат обновлению и доработке в соответствии с новыми требованиями. Да и не во всех компаниях есть понимание того, что и как именно нужно изменить. Поэтому подавляющей части бизнеса предстоит замена кассовых аппаратов на более современные устройства, в которых также доступен и прием оплаты по карточкам. По нашим наблюдениям, это очень актуально для малого и среднего бизнеса в регионах — там рынок предложений не такой насыщенный, как в больших городах, и выбор вариантов решения данной проблемы ограничен, — пояснили в Банке БелВЭБ.
Если старая касса не может быть обновлена, рекомендуется приобретать новое устройство с программной кассой. Можно сделать это самостоятельно. Но при выборе важно помнить несколько вещей:
А еще проще — обратиться в Банк БелВЭБ и оформить для компании подходящий пакет РКО, в дополнение к которому бизнес получит новенькие и стильные БелВЭБ-Кассы бесплатно!
Бизнес может рассчитывать на бесшовный и легкий переход на новое оборудование, если оформит заявку в ближайшее время.— Сейчас мы получаем довольно много заявок на БелВЭБ-Кассы. И, уверены, чем ближе будут дедлайны замены оборудования для бизнеса, тем выше будет спрос. Поэтому мы рекомендуем оставлять заявки на БелВЭБ-Кассы уже сейчас, даже если сроки терпят до июля (не говоря уже про тот бизнес, которым это необходимо сделать до января — нужно торопиться). Уже сейчас время ожидания документов о регистрации оборудования в СККО может доходить до 1 месяца. Далее этот срок может увеличиться, причем существенно, — предупредили в Банке БелВЭБ.
Как получить новую кассу бесплатно?
На рынке сейчас есть множество предложений по обновлению кассового оборудования. Однако не все компании готовы предоставить высокий уровень сервиса и оперативно подготовить все необходимое для бесшовного перехода. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы перевести компанию на обслуживание в тот банк, где готовы предложить полный комплекс услуг, в том числе эквайринг и поддержку от оператора программных касс на выгодных условиях.
Один из таких банков — Банк БелВЭБ. Здесь получить БелВЭБ-Кассу очень просто! Вы можете оставить заявку на сайте банка или просто позвонить по телефону 7209. Достаточно оформить в Банке соответствующий потребностям вашего бизнеса пакет РКО — и Вы сможете получить необходимое количество БелВЭБ-Касс для Вашего бизнеса бесплатно.
Посещать банк несколько раз, а также ездить к оператору программной кассы или в РУП ИИЦ не нужно.— Мы подготовились, чтобы бизнес мог получить комплексное решения для приема платежей оперативно. После получения заявки мы связываемся с клиентом и начинаем готовить весь пакет документов. За 1 визит в Банк БелВЭБ можно будет подписать все документы. Как только оборудование будет готово, его доставят туда, куда удобно бизнесу (в том числе, в сельскую местность), а специалисты расскажут, как с ним работать. Разобраться с оборудованием просто даже тем, кто не имел опыта обращения со старыми кассами — в БелВЭБ-Кассе используется очень удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, — заверили в Банке БелВЭБ.
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С 1 июля 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила по кассовому оборудованию. Это значит, что всем бизнесам, которые работают с маркированными товарами, нужно...
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