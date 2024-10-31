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Часики тикают. Почему белорусскому бизнесу стоит поторопиться с заменой касс?

31.10.2024 14:51 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 1 июля 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила по кассовому оборудованию. Это значит, что всем бизнесам, которые работают с маркированными товарами, нужно будет обновить свои кассы. А некоторым компаниям нужно успеть сделать это уже до конца 2024 года. В совместном проекте с Банком БелВЭБ разберемся, что именно нужно знать бизнесу и как подготовиться к этим изменениям.

Стильная и современная БелВЭБ-Касса от Банка БелВЭБ полностью соответствует требованиям МНС и Госстандарта. В банке подготовят все, чтобы бизнес мог оформить и получить оборудование за 1 визит: подберут оптимальный пакет РКО и условия эквайринга, соберут все необходимые документы по разным инстанциям, проконсультируют бизнес и помогут разобраться с любыми вопросами.


Новые требования: что и когда?

Перейти на новое кассовое оборудование бизнесу нужно до 1 июля 2025 года. Нововведение связано с требованиями к маркировке товаров, которые введены не только в Беларуси, но и по всему миру. Тенденция к росту прослеживаемости товаров объяснима: логистика поставок становится более прозрачной, бизнес и потребители лучше защищены от подделок, учет ведется корректно.

К тому же, Беларусь принимает меры, чтобы привести свою базу в соответствие с нормами, действующими внутри ЕАЭС. Проект запущен в рамках совместной программы интеграции информационных систем маркировки.

Предприятия, которые торгуют маркируемыми товарами, должны заменить кассовое оборудование до 1 января 2025 года, остальные — до 1 июля 2025 года. После истечения этих сроков МНС начнет проверки соответствия оборудования в организациях торговли сервиса.


— К сожалению, часто малый и средний бизнес не до конца понимает, попадает ли он под требования законодательства. Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, постепенно расширяется, в него попадает все больше позиций. Иногда компании просто не замечают, что уже должны учитывать это в своей работе. Поэтому мы рекомендуем обновить кассы всем (до 1 июля 2025 года это придется сделать в любом случае). Время летит быстро, а ввиду ажиотажа можно не успеть вовремя перейти на программную кассу из-за длинной очереди. Уже сейчас сроки рассмотрения документов могут достигать 4 недель, — пояснили в Банке БелВЭБ.

Всего в системе контроля кассового оборудования в Беларуси зарегистрировано около 280 тыс. касс. Их применяют более 120 тыс. субъектов.

По данным МНС на 20 октября, бизнес успел заменить только 8300 касс — т.е. чуть менее 3%. Такие темпы в ведомстве назвали «неудовлетворительными».

С 1 июля 2025 года МНС начнет проверки соблюдения требований законодательства по части кассового оборудования. В каком формате они будут проводиться, пока дополнительно не сообщается.

Как подготовиться?

Требования к кассам. Обязательно должно осуществляться:

  • считывание кода маркировки для товаров, которые подлежат обязательной маркировке, и прослеживаемых товаров;
  • передача информации о коде маркировки для товаров, которые подлежат обязательной маркировке, и прослеживаемым товарам в Систему контроля кассового оборудования (СККО);
  • дифференцированный учет при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке, и прослеживаемых продуктов.


— Не все кассы, которые использует бизнес, подлежат обновлению и доработке в соответствии с новыми требованиями. Да и не во всех компаниях есть понимание того, что и как именно нужно изменить. Поэтому подавляющей части бизнеса предстоит замена кассовых аппаратов на более современные устройства, в которых также доступен и прием оплаты по карточкам. По нашим наблюдениям, это очень актуально для малого и среднего бизнеса в регионах — там рынок предложений не такой насыщенный, как в больших городах, и выбор вариантов решения данной проблемы ограничен, — пояснили в Банке БелВЭБ.

Если старая касса не может быть обновлена, рекомендуется приобретать новое устройство с программной кассой. Можно сделать это самостоятельно. Но при выборе важно помнить несколько вещей:

  • Соответствие требованиям. Убедитесь, что программная касса соответствует всем требованиям;
  • Функциональность. Выбирайте устройства, которые могут принимать разные виды платежей — наличные и безналичные;
  • Поддержка и обслуживание. Убедитесь, что оператор программной кассы и продавец оборудования осуществляет качественную и недорогую техническую поддержку;
  • Доступный эквайринг. Важно, чтобы оборудование поддерживало работу с банком, который может предоставить эквайринг на доступных условиях.


А еще проще — обратиться в Банк БелВЭБ и оформить для компании подходящий пакет РКО, в дополнение к которому бизнес получит новенькие и стильные БелВЭБ-Кассы бесплатно!

Бизнес может рассчитывать на бесшовный и легкий переход на новое оборудование, если оформит заявку в ближайшее время.— Сейчас мы получаем довольно много заявок на БелВЭБ-Кассы. И, уверены, чем ближе будут дедлайны замены оборудования для бизнеса, тем выше будет спрос. Поэтому мы рекомендуем оставлять заявки на БелВЭБ-Кассы уже сейчас, даже если сроки терпят до июля (не говоря уже про тот бизнес, которым это необходимо сделать до января — нужно торопиться). Уже сейчас время ожидания документов о регистрации оборудования в СККО может доходить до 1 месяца. Далее этот срок может увеличиться, причем существенно, — предупредили в Банке БелВЭБ.

Преимущества БелВЭБ-Кассы от Банка БелВЭБ:

  • Прием наличных и безналичных платежей;
  • Нет затрат на покупку оборудования. Касса предоставляется банком бесплатно при оформлении пакета РКО;
  • Низкие тарифы на услуги партнеров. Только для пользователей БелВЭБ-Кассы тарифы на услуги оператора программной кассы (ООО «Настоящая цифровая») составят всего 9,90 руб. в месяц за 1 единицу оборудования! А на услуги передачи данных доступен специальный тариф от партнера — оператора мобильной связи;
  • Доступные условия эквайринга. Банк предложит индивидуальные недорогие тарифы на услуги эквайринга в зависимости от потребностей бизнеса;
  • Устройство 4 в 1: POS-терминал, программная касса, СККО, сканер QR и штрих-кодов;
  • Простое оформление. Все документы будут подписаны за 1 визит в банк;
  • Стильный дизайн. Касса выглядит современно и привлекательно благодаря яркому фиолетовому цвету. Это дополнительный способ привлечь покупателя. Касса подчеркнет стиль и готовность к инновациям вашего бизнеса;
  • Учет и аналитика. Программная касса позволяет вести учет всех операций и предоставляет онлайн-аналитику. Это значит, что вы всегда будете в курсе своих продаж и сможете быстро принимать решения;
  • Интеграция с 1С и иными системами. Если вы уже используете 1С или другие программы, системы для учета товаров, программная касса легко интегрируется с этой системой. Это значительно упростит работу и позволит избежать ошибок персонала;
  • Техподдержка программной кассы 24/7.


Как получить новую кассу бесплатно?

На рынке сейчас есть множество предложений по обновлению кассового оборудования. Однако не все компании готовы предоставить высокий уровень сервиса и оперативно подготовить все необходимое для бесшовного перехода. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы перевести компанию на обслуживание в тот банк, где готовы предложить полный комплекс услуг, в том числе эквайринг и поддержку от оператора программных касс на выгодных условиях.


Один из таких банков — Банк БелВЭБ. Здесь получить БелВЭБ-Кассу очень просто! Вы можете оставить заявку на сайте банка или просто позвонить по телефону 7209. Достаточно оформить в Банке соответствующий потребностям вашего бизнеса пакет РКО — и Вы сможете получить необходимое количество БелВЭБ-Касс для Вашего бизнеса бесплатно.

Посещать банк несколько раз, а также ездить к оператору программной кассы или в РУП ИИЦ не нужно.— Мы подготовились, чтобы бизнес мог получить комплексное решения для приема платежей оперативно. После получения заявки мы связываемся с клиентом и начинаем готовить весь пакет документов. За 1 визит в Банк БелВЭБ можно будет подписать все документы. Как только оборудование будет готово, его доставят туда, куда удобно бизнесу (в том числе, в сельскую местность), а специалисты расскажут, как с ним работать. Разобраться с оборудованием просто даже тем, кто не имел опыта обращения со старыми кассами — в БелВЭБ-Кассе используется очень удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, — заверили в Банке БелВЭБ.

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С 1 июля 2025 года в Беларуси вступают в силу новые правила по кассовому оборудованию. Это значит, что всем бизнесам, которые работают с маркированными товарами, нужно...
 
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