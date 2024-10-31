Лукашенко назвал первостепенные меры для снятия напряженности в мире

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назвал первостепенные меры, которые помогут снять напряжение в мире. Президент Беларуси выступил на международной конференции по евразийской безопасности . Форум проходит в эти дни в Минске, передает «МИР 24».

«Для реальной разрядки обстановки и создания условий диалога необходимо вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Следует разработать новый договорно-правовой механизм по созданию прозрачного и понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество и без ядерного оружия: лазеры, гиперзвук, квантовые и электромагнитные системы и иные передовые разработки с не до конца изученными свойствами», – отметил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание и на кибербезопасность. В этой сфере также должны быть регулирующие механизмы, как и в применении еще одного инструмента давления – санкций. Без решения Совбеза ООН они незаконны. Следующую конференцию президент предложил провести в формате «Евразия плюс», чтобы был слышен голос каждой страны.



В минской конференции принимают участие около 600 участников из более чем 40 стран. Форум продлится два дня.