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Лукашенко назвал первостепенные меры для снятия напряженности в мире
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назвал первостепенные меры, которые помогут снять напряжение в мире. Президент Беларуси выступил на
Белорусский лидер обратил внимание и на кибербезопасность. В этой сфере также должны быть регулирующие механизмы, как и в применении еще одного инструмента давления – санкций. Без решения Совбеза ООН они незаконны. Следующую конференцию президент предложил провести в формате «Евразия плюс», чтобы был слышен голос каждой страны.
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Президент Беларуси выступил на международной конференции по евразийской безопасности.
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