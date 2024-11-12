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Соцопрос показал, сколько граждан Беларуси доверяют президенту
12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Абсолютное большинство белорусов доверяет президенту. Это данные социологического исследования «Факторы устойчивого развития». Аналитический центр EcooM изучил мнение населения в политической, экономической и социальной сферах, передает телеканал «МИР 24».
Участникам надо было ответить на три вопроса. Более 80% опрошенных доверяют президенту Республики Беларусь. 8,4% ответили отрицательно. Оставшиеся затруднились с ответом.
При этом экономическую ситуацию в стране население оценивает позитивно. Почти 76% считают, что через год финансовая обстановка станет еще лучше. Затрудняются оценить экономические показатели более 12% человек. Еще меньше ответили отрицательно.
В проекте участвовало более полутора тысяч респондентов. Учитывали пол, возраст, уровень образования, тип населенного пункта и регион проживания.
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Участники проекта также выразили свое отношение к правительству и экономической ситуации в стране.
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