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Соцопрос показал, сколько граждан Беларуси доверяют президенту

12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Соцопрос показал, сколько граждан Беларуси доверяют президенту
 Фото: МТРК «Мир»

Абсолютное большинство белорусов доверяет президенту. Это данные социологического исследования «Факторы устойчивого развития». Аналитический центр EcooM изучил мнение населения в политической, экономической и социальной сферах, передает телеканал «МИР 24».

Участникам надо было ответить на три вопроса. Более 80% опрошенных доверяют президенту Республики Беларусь. 8,4% ответили отрицательно. Оставшиеся затруднились с ответом.

Высокий уровень доверия высказали и к правительству. Успешно работу оценили более 67% опрошенных, не доверяют 18%. Не смогли дать оценку правительственным проектам более 14% респондентов.

При этом экономическую ситуацию в стране население оценивает позитивно. Почти 76% считают, что через год финансовая обстановка станет еще лучше. Затрудняются оценить экономические показатели более 12% человек. Еще меньше ответили отрицательно.

В проекте участвовало более полутора тысяч респондентов. Учитывали пол, возраст, уровень образования, тип населенного пункта и регион проживания.



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Участники проекта также выразили свое отношение к правительству и экономической ситуации в стране.
 
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