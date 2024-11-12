«15% выручки направляли на покупку ценных бумаг». Как инвестиции помогли бизнесу сэкономить на налогах

Источник материала: ProBusiness

Инвестиции — это фундамент для роста бизнеса, они обеспечивают доступ к средствам и ресурсам, которые часто нужны предпринимателям. Для того, чтобы инвестиционные средства были максимально эффективны, нужно хорошо понимать задачи бизнеса в их использовании, особенности разных активов и внимательно оценивать риски. В этом вопросе могут помочь профессионалы. На встрече Клуба Про бизнес своим опытом и знаниями поделились эксперты Сергей Гришко, персональный финансовый советник ИК « Айгенис » (РФ), трейдер, инвестор, и Вероника Санкович, заместитель директора по экономике и инвестициям компании « Айгенис » (РБ).

Сергей Гришко

Персональный финансовый советник ИК «Айгенис», трейдер, инвестор (РФ)

Задачи инвестиций для бизнеса

— Инвестиции могут стать ключевым инструментом для развития бизнеса, позволяя не только поддерживать устойчивость, но и активно расширять возможности:

Создание финансовой подушки безопасности. Инвестиции позволяют сформировать резервный фонд, который защитит бизнес в нестабильные периоды, особенно когда стоимость некоторых активов существенно снижается. Такой подход помогает сохранить стабильность и защищает от внешних шоков. Накопление и увеличение капитала. По мере роста бизнеса возникает потребность в капитале, который может не участвовать в повседневном денежном обороте, но остается доступен для крупных вложений. Это укрепляет финансовую позицию компании, давая больше возможностей для масштабирования и развития. Хеджирование валютных рисков. Для компаний, ведущих международные операции, инвестиции помогают застраховать себя от колебаний валютных курсов. В Беларуси этот инструмент особенно важен, так как позволяет зафиксировать курс, избегая рисков, связанных с его волатильностью, и облегчить финансовое планирование. Оптимизация налогообложения. Инвестиционные инструменты позволяют снизить налоговую нагрузку, предоставляя льготы и другие возможности, которые могут быть важны для повышения эффективности бизнес-процессов. Выход на международные рынки. Привлечение инвестиций способствует созданию репутации и формированию связей, необходимых для выхода на новые рынки сбыта и поиска клиентов за рубежом.

Виды инвестиционных активов

Самые крупные инвестиционные активы — банковские депозиты. Это наиболее распространенный инструмент, который предполагает стабильность, ликвидность, что делает их популярными среди компаний. Однако чем интереснее банку такое сотрудничество, тем интереснее и выше ставка.

С облигациями ситуация несколько иная. Вы как компания можете выпускать облигации и покупать облигации других компаний. Рынок облигаций — один из самых насыщенных рынков в мире, потому что здесь известно, сколько, когда вы заработаете, когда будет денежная выплата. Есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы эти облигации выпустить, и есть определенные условия, чтобы их купить. У каждой облигации есть своя доходность, соответственно, проценты разные. Например, есть долларовая облигация, с привязкой к доллару — это 7%, с привязкой к евро — процент чуть ниже, потому что более стабильный рынок, и с привязкой к рублю, на российский рубль ставка повышается сейчас.



Скриншоты из презентации С. Гришко и В. Санкович







Какие есть еще инструменты, аналоги облигаций? Это, как правило, вложения на короткий срок, а это влияет на процент дохода. Мы можем давать такие проценты на определенные сроки. Это прямая аналогия с банковскими вкладами: чем больше сумма, тем лучше условия вклада. Если в какой-то период времени вы поймете, что деньги нужны срочно, прошло полгода (а у вас по условиям договора срок в один год под 17−19%), вы решите взять эти средства, у вас будет просто перерасчет по фактическому сроку размещения денег (под 15% годовых).



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Ценные бумаги — акции. При определенном уровне, когда компания растет, у нее появляется возможность выпускать акции, т.е. это своего рода доли бизнеса. На разных этапах это может выглядеть как договоренность на бумаге или даже устно. Но когда компания становится крупной, как правило, идет официальное разделение бизнеса по долям. Так вот, акции — это фактическая доля такого бизнеса, и акции торгуются на биржах. Сейчас чуть сложнее покупать, чем было раньше, но тем не менее такие возможности все равно есть.



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Любой бизнес создается для получения прибыли. Выпуская акции на рынок, на биржу, вы можете привлекать новый капитал, размещая свои акции широкому кругу инвесторов. Это называется первичное публичное размещение акций (IPO). Этот инструмент позволяет вам стать публичным, более узнаваемым, и многие инвесторы (в стране и за пределами) начинают больше о вас узнавать. Особенно это важно для профессионального круга лиц. Директора крупных бизнесов появляются на радаре, их начинают замечать, изучать. Фактически это узкий круг инвесторов. Со временем этот круг расширяется и переходит уже на частных лиц.





В Минске есть возможность инвестировать в акции, облигации, как в белорусских рублях, так и в индексированные к иностранным валютам инструменты. На российском и международном рынках поле инструментов гораздо больше, благодаря тому, что охват населения больше и интерес активнее.

Нематериальные интеллектуальные активы. Это интеллектуальная собственность. В большей мере это касается IT-компаний, когда создается неосязаемый продукт, который имеет определенную стоимость, и его можно хорошо масштабировать.

Недвижимость. По сути это традиционный вид инвестиции, которому уже 2000 лет. Это классический вид инвестиций, он малоликвидный, но очень стабильный, и является защитным инструментом.

Золото и сырье. На бирже можно приобретать и золото, и серебро, и платину, и палладий, ими же можно торговать в различной форме.





Золото — традиционный актуальный инструмент, он входит во все международные портфели. Это диверсификация, распределение активов, иначе говоря Asset Allocations — методология распределения активов у международных банков и фондов. Золото — это классический инструмент защитного актива (Commodities), т.е. натуральный товар, защищающий от инфляции, это глобальное распределение ваших активов. Это инструмент, который защищает от всего: от разного рода эскалации, от резких переоценок местной валюты. Золото обеспечивает сохранность и ценность ваших активов в любые времена, особенно в кризисные.



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Сырьевые товары: в этом случае можно подобрать вообще любые активы, фактически реальные товары. Это те инструменты, которыми люди, скорее всего, всегда будут пользоваться, пока мы не сделаем следующую промышленную революцию и не перейдем на следующий этап. Речь в данном случае идет о нефти, газе, дереве, лесах и металлах. Кстати, нефть сейчас — самый ходовой топливный элемент в природе. Если вы юридическое лицо, и вы понимаете, что у вас завязан контракт на подобный инструмент, вы можете ей торговать как разницей в цене, так и непосредственно поставкой товара.

Как выбрать правильные инструменты для инвестиций?

Для правильного инструмента вы должны определить цели собственного бизнеса. Для привлечения капитала, например, вы можете заняться эмиссией бумаг: выпуском облигаций, акций, т.е. становиться публичными и получать определенные бенефиты от этого. Если происходят кризисные ситуации, и бизнес начинает активно терять прибыль, либо вам надо защититься от валютных рисков, то на этот случай нужно рассмотреть инструменты для создания подушки безопасности.



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Каждый раз, когда возникает вопрос финансового планирования, мы всегда ориентируемся на золотой стандарт — это диверсификация (ресурсы вкладываются в разные активы). Если какой-то инструмент дешевеет, происходит кризис или что-то нестандартное в экономике и мире в целом, другие активы выступают как защитные. Как правило, в портфелях это делается для того, чтобы свести к минимуму волатильность. Это основа, которая позволяет пережить любые события в мире.

Бизнесу в какой-то момент может понадобится сумма средств. Ликвидность — это возможность быстро изъять средства из определенного актива или пассива и превратить активы в деньги, быстро продать актив, не потерять в его стоимости либо потерять незначительно. Если вы, например, на 100 млн. BYN в один момент захотите купить какие-то облигации, у вас сразу не получится это сделать, может потребоваться несколько часов или дней. А в с недвижимостью это может занять вообще несколько месяцев, а то и больше.



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Владея высоколиквидными инструментами, можно в любой момент изъять денежные средства без потери прибыли, стоимости актива. Акции, облигации, валюта, токены — самые ликвидные инструменты, но даже в них есть деление на высоколиквидные (самые крупные и известные) и низколиквидные (локальные или малоизвестные компании).

Как начать и продолжать работу с инвестиционными средствами? Если вы достаточно активно развиваете бизнес, и он упрется в потолок, значит, можно и нужно активно расширяться за рубеж. Наверное, естественным будет выход на Московскую биржу, потому что один язык, схожесть менталитетов могут помогать в решении задач и ведении бизнеса. Когда нужно удержать топовых сотрудников, мотивировать их. Как правило, мотивация в получении доли или акции вашей компании — это, по сути, система премирования, т.е. прямая денежная мотивация. Необходимо найти своего проводника: это финансовые консультанты, менеджеры. Нужно лично встречаться и обсуждать условия, ситуацию на рынке, возможности. Даже самые успешные компании в мире не пренебрегают подобными встречами, потому что на Wall Street клиенты приезжают на Bugatti, а менеджеры приезжают на метро. Это говорит о том, что даже самые состоятельные люди пользуются знаниями людей, которые всю жизнь изучают это. Листинг. Это публичное предложение финансовых инструментов широкому кругу инвесторов, обычно на бирже. Компания, проводящая листинг акций или облигаций, выпускает их на биржу или на всеобщие торги, после чего широкому кругу инвесторов становится доступна покупка и продажа этих активов.

Выход белорусского бизнеса на Московскую биржу

При выходе на Московскую биржу вы как юридическое лицо получаете доступ к рынку из 150 млн активных граждан и нескольких десятков тысяч активных юридических лиц, которые также торгуются на бирже. Фактически это обмен валютой, покупка металлов, акций, фондов, облигаций. Так как московская биржа начала чуть раньше, количество участников в стране значительно больше, то и уровень развития инструментов выше. В настоящее время в России принимаются законы, упрощающие эмиссию бумаг, т.е. белорусским компаниям в России будет проще выпускать облигации, акции. Фактически для вас это доступ к новому рынку. Во-первых, вас больше будут знать. Во-вторых, больше рынок сбыта. В-третьих, это заимствование денежных средств.





Ведутся дискуссии на тему того, что заходить на российский рынок опасно, потому что он не растет или даже падает. Индекс состоит из 50 крупнейших российских компаний: на бирже около тысячи публичных компаний торгуются, еще десятки тысяч непубличных. Сейчас активы дешевеют, и это связано с циклом повышения ставки, который мы сейчас проходим, прямо свидетельствующий о том, что рынок акций у нас остается недооцененным. Как долго это продлится, мы не знаем, но есть множество экономических исследований, которые уверяют, что когда все дешево и нет желания покупать — это лучшее время для покупки акций. Если рынок акций дешевый, он не может оставаться долго дешевым при стремительном росте экономики. И тут лишь вопрос времени, когда это колебание выйдет на уровень выше среднего. Останется только определить, какие инструменты выбрать. Мы с нашими командами аналитиков занимаемся тем, что помогаем клиентам выбирать лучшие акции. Есть облигации разных компаний с разными кредитными историями. Облигации делятся на высокодоходные (с доходностью до 30) и на высоконадежные (с доходностью, где ключевая ставка плюс 1−2%). Вот мы выбираем что-то среднее, где нет риска, чтобы наши инвесторы оставались довольны, получали прибыль без переживаний.



Скриншот из презентации С. Гришко и В. Санкович

Многие сейчас собирают финансовые портфели. Некоторые клиенты — из финансовых облигаций, в которых половина — облигации с фиксированной ставкой. Это позволяет фиксировать точную доходность в конкретный промежуток времени. А вторая часть — с плавающей ставкой. Если ставка увеличивается, то и облигация начинает давать больше. Каждый день меняется ставка, каждый день меняется доходность по плавающей облигации. По разным облигациям платят в разное время, с разной периодичностью, но обычно это раз в полгода. И вот набирая 6 таких облигаций в разные месяцы выплаты, вы получаете выплаты каждый месяц в течение года, т.е. фактически постоянный денежный поток.

Финансовые портфели могут быть с разными опциями. Традиционный IT-бизнес — это высокомаржинальный, быстро масштабируемый бизнес. И сейчас IT-компании чаще появляются на бирже — это дивидендные фонды. Например, Россия — дивидендная страна: ежегодно крупнейшие компании выплачивают часть прибыли акционерам. То же самое происходит и в нефтяных, газовых компаниях, т.е. там, где получают высокие прибыли. Это выгодно и для государства, и для инвесторов.

Кейсы компаний, которые использовали инвестиции для роста и устойчивости бизнеса

Вероника Санкович

Заместитель директора по экономике и инвестициям компании «Айгенис» (РБ)

— На данный момент около 300 предприятий Беларуси привлекают финансирование путем выпуска облигаций. Безусловно, основными покупателями являются квалифицированные инвесторы — это банки, страховые компании, но и среди частных инвесторов облигации набирают популярность.

Рассмотрим кейсы некоторых наших клиентов, о которых они сами рассказывали ранее в СМИ.





Кейс ресторана «Гости»

Компания в свое время столкнулась с необходимостью собрать определенную сумму для того, чтобы уплатить налоги. Держать свободные денежные средства на расчетном счете не вариант. Компания выбрала для себя такой сценарий: еженедельно 15% выручки направлять на покупку ценных бумаг. А далее, ближе к дате оплаты налогов, эти облигации продавать. Ресторан выбрал облигации в качестве инвестиционного инструмента, потому что доход по облигациям не облагается налогом, т.е. фактически та сумма, которую ресторан получил за счет купонных выплат и за счет разницы цены между покупкой и продажей, льготируется. «Гости» смогли сэкономить 5−6% на НДС и дополнительно получили 7−8 тыс. BYN чистого дохода. За год им удалось заработать на инвестициях 240 тыс. BYN. Часть этой суммы была направлена на модернизацию террасы возле ресторана, и, конечно, они смогли сэкономить на налогах.



Скриншоты из презентации С. Гришко и В. Санкович







Кейс лизинговой компании «Авангард Лизинг»

Они активно привлекают денежные средства путем выпуска облигаций с 2010 года. Организованы уже более 50 выпусков. «Авангард Лизинг» также пользуется банковскими кредитами. Однако когда предприятие обращается в банк, то берет деньги у банка на их условиях. Когда же компания выпускает облигации, то она может, учитывая рыночные ставки, устанавливать свои условия. Уже более 3000 инвесторов, как физических, так и юридических лиц, пользуются покупкой облигаций «Авангард Лизинг» и получают пассивный доход. «Авангард Лизинг» получил дополнительное финансирование и независимость от банков.



Скриншоты из презентации С. Гришко и В. Санкович







Кейс компании «Активлизинг»

Компания сейчас предложила рынку облигации со ставкой 7% годовых индексируемых к доллару США. Выпуск пользовался высоким спросом и был полностью раскуплен за месяц. Доход по облигациям не облагается налогом и для физических, и юридических лиц, независимо от срока владения. Кроме того, есть еще такой новый инструмент на нашем рынке — это депозитарные облигации, для выпуска которых требуется только наличие сформированного уставного фонда. Этим инструментом пользуются предприятия, которые хотят получить дополнительное финансирование, как правило, непосредственно у банков. Если продавать облигации среди широкого круга лиц, то появляется дополнительное требование — получение кредитного рейтинга уровня «by.BBB+» и выше по национальной рейтинговой шкале.



Скриншоты из презентации С. Гришко и В. Санкович





