Лукашенко и Алиев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в Баку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Баку состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Встреча Александра Лукашенко и Ильхама Алиева прошла в узком составе, передает «МИР 24».

Лидеры обсудили работу в рамках совместных договоренностей, в основном в области торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. Тогда были выработаны 12 направлений для расширения взаимодействия. Так, лидеры поставили цель довести товарооборот стран до миллиарда долларов. По итогам этого года планируется преодолеть планку в 500 миллионов долларов. Президенты также отметили и интенсивность встреч в последнее время. Этой осенью Лукашенко и Алиев уже обсуждали ряд вопросов на полях саммитов СНГ и БРИКС в Москве и Казани.