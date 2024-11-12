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Лукашенко и Алиев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в Баку
12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Баку состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Встреча Александра Лукашенко и Ильхама Алиева прошла в узком составе, передает «МИР 24».
Лидеры обсудили работу в рамках совместных договоренностей, в основном в области торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. Тогда были выработаны 12 направлений для расширения взаимодействия. Так, лидеры поставили цель довести товарооборот стран до миллиарда долларов. По итогам этого года планируется преодолеть планку в 500 миллионов долларов. Президенты также отметили и интенсивность встреч в последнее время. Этой осенью Лукашенко и Алиев уже обсуждали ряд вопросов на полях саммитов СНГ и БРИКС в Москве и Казани.
Лукашенко прибыл в Баку для участия в
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Лидеры стран поставили цель довести товарооборот до миллиарда долларов.
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