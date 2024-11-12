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Лукашенко и Алиев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в Баку

12.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Алиев обсудили торгово-экономическое сотрудничество в Баку
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Баку состоялись переговоры президентов Беларуси и Азербайджана. Встреча Александра Лукашенко и Ильхама Алиева прошла в узком составе, передает «МИР 24».

Лидеры обсудили работу в рамках совместных договоренностей, в основном в области торгово-экономического сотрудничества. Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. Тогда были выработаны 12 направлений для расширения взаимодействия. Так, лидеры поставили цель довести товарооборот стран до миллиарда долларов. По итогам этого года планируется преодолеть планку в 500 миллионов долларов. Президенты также отметили и интенсивность встреч в последнее время. Этой осенью Лукашенко и Алиев уже обсуждали ряд вопросов на полях саммитов СНГ и БРИКС в Москве и Казани.

Лукашенко прибыл в Баку для участия в Конференции ООН по изменению климата. Белорусский лидер планирует выступить и рассказать, какие меры необходимо принять для борьбы с климатическими проблемами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



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Лидеры стран поставили цель довести товарооборот до миллиарда долларов.
 
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