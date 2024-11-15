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«Все пиарятся, а принять решение и действовать – некому»: Александр Лукашенко оценил зависимость Евросоюза от США
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Европе нужны настоящие лидеры. Об этом заявил президент Беларуси во время общения с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопрос, способен ли Евросоюз стать независимым от Соединенных Штатов Америки, передает телеканал «МИР 24».
По словам Лукашенко, в таком случае могут
Президент пообщался с журналистами во время посещения обновленного футбольного стадиона и городского парка.
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«Все пиарятся, а принять решение и действовать – некому»: Александр Лукашенко оценил зависимость Евросоюза от США
Президент Беларуси отметил, что россияне и белорусы не хотят ссориться с западными соседями, и отношения между Европой и СНГ рано или поздно восстановятся.
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