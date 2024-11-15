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«Все пиарятся, а принять решение и действовать – некому»: Александр Лукашенко оценил зависимость Евросоюза от США

15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Все пиарятся, а принять решение и действовать – некому»: Александр Лукашенко оценил зависимость Евросоюза от США
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Европе нужны настоящие лидеры. Об этом заявил президент Беларуси во время общения с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопрос, способен ли Евросоюз стать независимым от Соединенных Штатов Америки, передает телеканал «МИР 24».

«Когда там Трампы появятся, может быть. А так там некому. Сегодня американцы уже начали о Шольца ноги вытирать: «политический легковес» и прочее. Упаси бог, я не хочу так говорить. Это сын своего народа: что немцы заслужили, кого избрали, с тем пусть и работают. Все пиарятся, а принять решение и действовать – нет. Но они придут к этому. Появятся де Голли, появятся. Ширак был мужик настоящий, за народ», – подчеркнул президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в таком случае могут наладиться отношения между Европой и Союзным государством. Это вопрос времени. Обеим сторонам это выгодно, подчеркнул президент.

«А чего дрожать? Дешевые ресурсы – в России, технологии – в Германии. А сейчас автопром и авиа – уже все разваливается. Вот до чего довели Европу. Зачем нам – белорусам, россиянам – ссориться с ними? Перевернули страницу Великой Отечественной войны: миллионы людей погибли. Надо было двигаться вперед – нет, побежали за американцами. А те думают, что отсидятся там. Да уже не отсидятся», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент пообщался с журналистами во время посещения обновленного футбольного стадиона и городского парка.



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Президент Беларуси отметил, что россияне и белорусы не хотят ссориться с западными соседями, и отношения между Европой и СНГ рано или поздно восстановятся.
 
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