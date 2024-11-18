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Лукашенко назвал ключевые направления сотрудничества Беларуси и Смоленской области
18.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ускориться в развитии двустороннего сотрудничества призвал президент Беларуси Смоленскую область. Александр Лукашенко принял губернатора российского региона Василия Анохина.
Белорусский лидер отметил небольшой спад во взаимной торговле. При этом Смоленская область граничит со страной, а значит нет проблем ни с логистикой, ни с выполнением общих договоренностей. Ключевыми направлениями для совместной работы Лукашенко назвал создание сборочных производств коммунальной и сельхозтехники, станкостроение, поставки продовольствия, обновление парка пассажирского транспорта в регионе. В планах также создание сервисного центра по обслуживанию белорусских автобусов.
Товарооборот между Беларусью и Смоленской областью снизился до трех миллиардов долларов. В прошлом году цифры превышали четыре миллиарда.
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Александр Лукашенко принял губернатора российского региона Василия Анохина.
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