Лукашенко назвал ключевые направления сотрудничества Беларуси и Смоленской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ускориться в развитии двустороннего сотрудничества призвал президент Беларуси Смоленскую область. Александр Лукашенко принял губернатора российского региона Василия Анохина.

Белорусский лидер отметил небольшой спад во взаимной торговле. При этом Смоленская область граничит со страной, а значит нет проблем ни с логистикой, ни с выполнением общих договоренностей. Ключевыми направлениями для совместной работы Лукашенко назвал создание сборочных производств коммунальной и сельхозтехники, станкостроение, поставки продовольствия, обновление парка пассажирского транспорта в регионе. В планах также создание сервисного центра по обслуживанию белорусских автобусов.

«Нет никаких проблем, чтобы нам сотрудничать. Просто надо не мешать людям, а поддерживать. Надо сервисный центр – вы же там в контакте. Определитесь, где, и будем вместе это делать. А со Смоленской областью можно работать на всю Россию. Надо двигаться. Время такое сейчас, что нужно включать дополнительные скорости, чтобы те, кто идут за нами, нас не затоптали. Мы к этому готовы. Знайте, что мы всегда ваши люди и готовы подставить плечо», – заявил Александр Лукашенко.

Товарооборот между Беларусью и Смоленской областью снизился до трех миллиардов долларов. В прошлом году цифры превышали четыре миллиарда.