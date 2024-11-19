Погода в СНГ: в Беларуси выпал мокрый снег, запад и центр Казахстана оказался во власти циклона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Атлантическое тепло принесло в Москву дождь и снег. На градусниках плюс 4, сообщили в центре «Фобос». О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь готова встречать зиму. Температура до минус 3. Максимальных показателей стоит ждать днем – до 5 градусов со знаком плюс. Из осадков – мокрый снег и кратковременные дожди на большей части республики. Ночные и утренние заморозки диктуют свои условия. Водителям транспортных средств рекомендуют быть предельно внимательными. Обледенение проезжей части увеличивает риск аварий. Сотрудники ГАИ напоминают: нужно соблюдать скоростной режим.

Казахстан

В Казахстане снег и дожди в компании с гололедом. На запад и в центральную часть страны врывается циклон. На севере – небольшой мороз. Днем до минус 2. В прогнозе по республике – туманы, метели и резкий ветер. А в Алматы – вторая серия бархатного сезона, солнечно, на градусниках плюс 12. Ясная погода позволила горожанам увидеть редкое астрономическое явление – суперлуние. Последнее в этом году. Эффект возникает, когда Луна проходит на максимально близком расстоянии от Земли, из-за чего кажется намного крупнее и ярче обычного.

Азербайджан

Погода в Баку капризная. Утром и вечером местами возможны дожди, без сильного ветра. Днем в городе тепло до плюс 16 градусов. На Апшеронском полуострове переменная облачность, осадки маловероятны. Для участников климатической конференции это прекрасная возможность открыть для себя Баку: прогуляться по набережной, насладиться видами Каспия и ощутить осеннюю атмосферу города.