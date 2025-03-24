«Идею подсмотрели в Европе». Минчане запускают проект, где детей будут тестировать на склонность к разным видам спорта

Источник материала: ProBusiness



Вадим Маршак и Наталья Власенко.

Многим родителям знакома ситуация, когда отдаешь ребенка в спортивную секцию, а спустя три месяца сталкиваешься с его нежеланием ходить туда. Чтобы этого избежать, нужно проанализировать, к какому виду спорта у ребенка действительно есть предрасположенность или же дать ему возможность попробовать себя в разных дисциплинах. Но как это сделать, не перебирая огромное количество секций? Вадим Маршак и Наталья Власенко нашли решение. Они работают над реализацией проекта Sportmix, который подразумевает тренировки, наполненные элементами из разных видов спорта. Проект стал третьим участником нашего совместного с консалтинговой компанией «Ресолва» бизнес-реалити «Ожидание и Реальность», поэтому «Про бизнес» узнал, какие цели поставили перед собой фаундеры и как будут их достигать.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого и второго участников.

«Сейчас меня в прямом смысле прет, ведь мы не просто зарабатываем деньги, а приносим реальную пользу»

Наталья:

— После окончания университета я начала работать в детском саду руководителем физического воспитания. Мой практический опыт постоянно трансформировался в какие-то методические разработки: я автор более 15 книг и 200 публикаций. В какой-то момент у меня появилось желание придать моим знаниям научную огранку, и в 2013 году я защитила кандидатскую диссертацию по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Наверное, я единственный в Беларуси специалист по физической культуре, который является и ученым, и практиком одновременно. Мне всегда хотелось делиться своими знаниями, заявлять о себе, поэтому я стала вести YouTube-канал и развивать соцсети. Именно благодаря такой активности меня нашел Вадим. Наверное, около года мы были друг у друга в друзьях в Facebook и он наблюдал за мной, а потом предложил сотрудничество. Рассказал, что хочет открыть центр, где дети смогли бы развиваться одновременно в разных спортивных направлениях. А я как раз разрабатывала и транслировала публике методики таких занятий, поэтому эта идея показалась мне безумно интересной. Когда мы с Вадимом стали плотнее взаимодействовать, я поняла, что участие в его проекте — это просто дело всей моей жизни и шанс упускать нельзя.





Вадим:

— Проект Sportmix мы реализовываем вместе с моим однокурсником, партнером Сергеем Дивиным. У него более 12 лет опыта построения бизнеса в сфере образования. Он работал над такими проектами, как академия «Шаг», IT Princess Academy и стал соучредителем нашего совместного проекта «Академия визуальных коммуникаций RE: DESIGN». Я им занимаюсь четыре с половиной года, а Сергей — пять лет. До этого он руководил IT-компанией, а я занимался племенным животноводством. Да, все это было очень далеко от сферы образования, но в какой-то момент захотелось уйти из найма и начать свое дело. Было ощущение, что занимаюсь не тем, хоть и выходит неплохо.

Сейчас же меня в прямом смысле прет. Ведь мы не просто зарабатываем деньги, а приносим реальную пользу. Формируем у детей те навыки, которые пригодятся не только в дизайне, но и в жизни. У меня дочка, к примеру, отучилась здесь на джуниор-дизайнера и уже умеет пользоваться «фотошопом» и «иллюстратором» в то время, как ее сверстники в 7 классе на информатике только учатся компьютер включать (я утрирую). Уверен, что наш новый проект также найдет отклик, поэтому сейчас с головой погружен в него.

Признаюсь: идею мы подсмотрели в Европе. Подобный формат там с каждым годом набирает популярность. Нам было понятно, как выстраивать бизнес-процессы и налаживать продажи, но вот для разработки тренировочного плана нам нужен был человек с опытом в физическом развитии детей: благодаря интернету нашлась Наталья. Ее методики — это как раз то, что ложилось в нашу концепцию, поэтому связались с ней и предложили стать нашим контентным партнером.





Наталья:

— Мы будем предлагать детям развивающую гимнастику — ОФП (общую физическую подготовку) и фитболгимнастику по моей авторской методике. Также будут тренировки, в которые войдут элементы разных видов спорта: футбол, хоккей, волейбол, теннис. Предложим занятия по нейрофитнесу и нейроиграм. Это специальные тренировки, которые не только совершенствуют физическую форму, но и развивают память, креативное мышление и эмоциональный интеллект. Пользуясь гаджетами, дети сегодня получают большой объем информации и нужно уметь ее перерабатывать и анализировать. Если говорить о малышах, то у них, благодаря таким тренировкам, будет быстрее развиваться речь.

Вадим:

— К слову о возрасте. В нашем центре смогут заниматься дети, начиная с двух лет. Группы сформируем таким образом: с 2 до 3 лет, с 3 до 4,5 лет, с 4,5 до 6 лет, с 6 до 8 лет. Для каждого возраста будет своя методическая программа: Наталья их сейчас разрабатывает. Самым маленьким предложим развивающую гимнастику и фитболгимнастику. Детям постарше, начиная с 3 лет, — тренировки, включающие элементы разных видов спорта, а также нейроигры и нейрофитнес.

Занятия будут проходить вместе с родителями. Таким образом мы сможем повысить их знания в физической культуре. Ведь зачастую мама с папой и рады поиграть с ребенком в мяч, но не знают, какие упражнения предложить дома. Мы им об этом расскажем.





Наталья:

— К сожалению, для совсем маленьких детей в Беларуси не так много видов спорта. Если только речь не о фигурном катании и гимнастике, то, как правило, отдают в секции, начиная с 7−8 лет. Считаю, что это проблема, ведь развивать ребенка физически нужно с самого раннего возраста. При этом, когда мы анализировали рынок, то пришли к выводу, что конкуренция довольно высокая, но другие спортклубы предлагают один, два вида двигательной активности, к примеру, оздоровительную гимнастику либо детский фитнес. У нас же, повторюсь, будут разноплановые тренировки.

«Вишенкой на торте станет спортивная аналитика»

Вадим:

— Также вишенкой на торте станет такое направление, как спортивная аналитика. Вспомните, как родители обычно выбирают спортивную секцию для ребенка? Что ими руководит? По моим личным наблюдениям, первое — это дань моде, второе — закрытие личного гештальта, третье — импульсивное решение. Детей в возрасте 7−8 лет никто не тестирует, соответственно, у родителей нет понимания, на какой спорт отдавать. Когда ребенок будет заканчивать обучение в нашем центре, мы предложим ему пройти тестирование и, опираясь на его результаты, дадим рекомендации, в каком виде спорте ему лучше развиваться дальше. Это поможет сэкономить время на поиски своего направления. Я, к примеру, в детстве перепробовал 5 или 6 видов спорта и только к 12 годам понял, что нравится футбол. Пришел в секцию, а мне сказали, что «вожусь» я хорошо, но у них ребята уже на юношеские чемпионаты ездят. Конечно, я не тешу себя надеждой, что стал бы великим футболистом, но около десяти лет точно мог бы заниматься тем, что действительно нравится.





Наталья:

— Мы дадим детям разнообразие, для них это очень важно. Я работаю с ними много лет и понимаю, почему в какой-то момент они отказываются посещать секции. Им там становится скучно, ведь ранняя спортивная специализация предполагает многократное повторение, а для ребенка это несвойственно. Мы же наоборот будем формировать у детей мотивацию к физкультуре и, в тоже время, давать ориентиры на будущее. Ведь пока ребенок не попробует, он действительно не может определить, нравится ему это или нет.

Также будем акцентировать внимание не только на разнообразии, но и на проблемных моментах здоровья у детей, к примеру, нарушение осанки, плоскостопие. Бывает еще так, что родители отдают ребенка в спорт, а он физически к нему не готов: не укреплены мышцы, суставы и связки. Из-за этого часто случаются травмы. Чтобы избежать их, нужно дать ему хорошую общую физическую подготовку. Для этого мы закупим уникальный спортивный инвентарь для нейрофитнеса, фитболгимнастики — этого у многих конкурентов нет. Так мы еще и простимулируем дополнительный интерес к нашим занятиям. У нас будет постоянно что-то новое, чтобы дети были в тонусе и хотели заниматься.

Кроме того, мы хотим уделить время индивидуальным занятиям с детьми с особенностями развития, тем, кто имеет расстройства аутистического спектра, умственные проблемы и тяжелые нарушения речи. Для этого у нас будут созданы все условия. Таким детям нужны занятия не только с дефектологом и психологом, но и со специалистами по физической культуре. Ведь через двигательную активность у них решается проблема умственного развития и они легче адаптируются в социуме.

Вадим:

— Сейчас мы занимаемся адаптацией существующих бизнес-процессов под спортивную тематику. У нас уже утверждена концепция проекта для каждой возрастной группы. Идет подготовка учебно-методических комплексов по отдельным занятиям. Мы не хотим, чтобы к нам приходили тренеры и предлагали что-то свое. Нам важно, чтобы все работали по единой программе, разработанной Натальей.





Наталья:

— Пока мы в активном поиске тренеров, но у меня на примете уже есть те, кому интересен наш проект. Чтобы их обучить, я пишу методический пакет и записываю видео.

Вадим:

— Стартовать мы планируем с нового учебного года. Будем набирать 100−120 детей, по 20 человек в группу. Это списочное количество с расчетом на то, что дойдут 15. Такое число, потому что тренировки предполагают много командных заданий с различными игровыми элементами. Также у нас будет два тренера — наше ноу-хау. Один — главный и его ассистент. Это нужно, чтобы занятия были качественными и безопасными. Так штат предполагает шесть тренеров и ассистентов, старшего тренера, менеджера по продажам и руководство.

В реализации этого проекта мы будем искать баланс между бизнесом и уникальным, полезным для детей и родителей продуктом. Если говорить о финансах, то на запуск нам нужно около $ 35 тысяч в эквиваленте. Сейчас мы ищем того, кто готов стать нашим соинвестором . Основные затраты нас ждут в период, начиная от запуска и до момента, когда стартуют занятия с первыми группами. Думаю, что выйдем на окупаемость уже спустя несколько месяцев после открытия центра.

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