Бизнес без кредитов, как маркетологоам работать с персональными данными — дайджест новостей

Источник материала: ProBusiness

Прогрессивный налог для высоких доходов, риски работы с персональными данными, а также уникальные истории бизнесов из разных сфер: от ветклиники до строительства. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Прогрессивный налог: новые правила для высоких доходов

Подробный разбор грядущих изменений в налоговом законодательстве. Эксперт объясняет , какие доходы физических лиц и предпринимателей попадут под повышенную ставку, как это отразится на зарплатных схемах и дивидендах. Статья поможет компаниям заранее спланировать оптимизацию расходов и адаптировать финансовые модели под новые условия.

Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности

Подробное руководство для собственников и топ-менеджеров. Анализируются ключевые риски: валютные колебания, проблемы с ликвидностью и кибератаки. Даются практические инструменты создания финансовых резервов и построения стресс-устойчивой бизнес-модели.

Полезное для бизнеса

Ошибки в работе с персональными данными, которые разрушают доверие клиентов

Актуальный обзор для всех компаний, работающих с клиентской базой. Разобраны типичные нарушения: сбор избыточных данных, несогласованная рассылка, недостаточная защита информации. На реальных кейсах показано, как эти ошибки ведут к оттоку клиентов и репутационным потерям. Даны четкие рекомендации по настройке легальных и клиентоориентированных процессов.

История бизнеса

Восстановить зубной ряд около $10 тыс.: стоматологический туризм в Беларуси — кто и зачем к нам едет

Анализ растущего рыночного сегмента. Белорусские клиники активно привлекают пациентов из соседних стран, предлагая качественное лечение по ценам ниже, чем в странах происхождения туристов. Героиня статьи рассказывает о логистике, маркетинге для иностранных пациентов и экономике этого бизнеса.

Сарафанное радио и дружеский подход: как владелица ветклиники построила успешный бизнес без кредитов

Пример органического роста в сфере услуг для животных. Предпринимательница сделала ставку на дружеские отношения с клиентами, высокое качество услуг и тщательный подбор персонала. За несколько лет ветклиника стала востребованной и с устойчивым потоком клиентов.

Бросить карьеру и хорошую зарплату, чтобы шагнуть в неизвестность: предприниматель создал сервис, который экономит 30% на стройке

История карьерной трансформации и создания технологичного решения для строительной отрасли. Герой материала оставил высокооплачиваемую должность, чтобы разработать платформу оптимизации рабочих процессов в сфере строительства. Сервис помогает подрядчикам экономить до 30% бюджета за счет аналитики цен и автоматизации.