ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бизнес без кредитов, как маркетологоам работать с персональными данными — дайджест новостей

16.11.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Прогрессивный налог для высоких доходов, риски работы с персональными данными, а также уникальные истории бизнесов из разных сфер: от ветклиники до строительства. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Прогрессивный налог: новые правила для высоких доходов
Подробный разбор грядущих изменений в налоговом законодательстве. Эксперт объясняет, какие доходы физических лиц и предпринимателей попадут под повышенную ставку, как это отразится на зарплатных схемах и дивидендах. Статья поможет компаниям заранее спланировать оптимизацию расходов и адаптировать финансовые модели под новые условия.

Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности
Подробное руководство для собственников и топ-менеджеров. Анализируются ключевые риски: валютные колебания, проблемы с ликвидностью и кибератаки. Даются практические инструменты создания финансовых резервов и построения стресс-устойчивой бизнес-модели.

Полезное для бизнеса

Ошибки в работе с персональными данными, которые разрушают доверие клиентов
Актуальный обзор для всех компаний, работающих с клиентской базой. Разобраны типичные нарушения: сбор избыточных данных, несогласованная рассылка, недостаточная защита информации. На реальных кейсах показано, как эти ошибки ведут к оттоку клиентов и репутационным потерям. Даны четкие рекомендации по настройке легальных и клиентоориентированных процессов.

История бизнеса

Восстановить зубной ряд около $10 тыс.: стоматологический туризм в Беларуси — кто и зачем к нам едет
Анализ растущего рыночного сегмента. Белорусские клиники активно привлекают пациентов из соседних стран, предлагая качественное лечение по ценам ниже, чем в странах происхождения туристов. Героиня статьи рассказывает о логистике, маркетинге для иностранных пациентов и экономике этого бизнеса.

Сарафанное радио и дружеский подход: как владелица ветклиники построила успешный бизнес без кредитов
Пример органического роста в сфере услуг для животных. Предпринимательница сделала ставку на дружеские отношения с клиентами, высокое качество услуг и тщательный подбор персонала. За несколько лет ветклиника стала востребованной и с устойчивым потоком клиентов.

Бросить карьеру и хорошую зарплату, чтобы шагнуть в неизвестность: предприниматель создал сервис, который экономит 30% на стройке
История карьерной трансформации и создания технологичного решения для строительной отрасли. Герой материала оставил высокооплачиваемую должность, чтобы разработать платформу оптимизации рабочих процессов в сфере строительства. Сервис помогает подрядчикам экономить до 30% бюджета за счет аналитики цен и автоматизации.

«Должна быть высшая цель, подкрепленная деньгами»: как устроено психологическое агентство, в котором работают и выпускники, и звезды
Уникальный кейс в сфере психологических услуг. Основательнице удалось создать агентство, сочетающее социальную миссию (трудоустройство начинающих психологов) и коммерческий успех. Модель включает работу с психологами разного уровня, а также систему наставничества, где опытные специалисты курируют новичков.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогрессивный налог для высоких доходов, риски работы с персональными данными, а также уникальные истории бизнесов из разных сфер: от ветклиники до строительства....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как устроен бизнес в сфере психологии: уровень доходов, сложности, конкуренция
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика