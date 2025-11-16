Бизнес без кредитов, как маркетологоам работать с персональными данными — дайджест новостей

Прогрессивный налог для высоких доходов, риски работы с персональными данными, а также уникальные истории бизнесов из разных сфер: от ветклиники до строительства. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Прогрессивный налог: новые правила для высоких доходов
Подробный разбор грядущих изменений в налоговом законодательстве. Эксперт объясняет, какие доходы физических лиц и предпринимателей попадут под повышенную ставку, как это отразится на зарплатных схемах и дивидендах. Статья поможет компаниям заранее спланировать оптимизацию расходов и адаптировать финансовые модели под новые условия.
Финансовые риски бизнеса: полное руководство по выживанию и развитию в эпоху неопределенности
Подробное руководство для собственников и топ-менеджеров. Анализируются ключевые риски: валютные колебания, проблемы с ликвидностью и кибератаки. Даются практические инструменты создания финансовых резервов и построения стресс-устойчивой бизнес-модели.
Полезное для бизнеса
Ошибки в работе с персональными данными, которые разрушают доверие клиентов
Актуальный обзор для всех компаний, работающих с клиентской базой. Разобраны типичные нарушения: сбор избыточных данных, несогласованная рассылка, недостаточная защита информации. На реальных кейсах показано, как эти ошибки ведут к оттоку клиентов и репутационным потерям. Даны четкие рекомендации по настройке легальных и клиентоориентированных процессов.
История бизнеса
Восстановить зубной ряд около $10 тыс.: стоматологический туризм в Беларуси — кто и зачем к нам едет
Анализ растущего рыночного сегмента. Белорусские клиники активно привлекают пациентов из соседних стран, предлагая качественное лечение по ценам ниже, чем в странах происхождения туристов. Героиня статьи рассказывает о логистике, маркетинге для иностранных пациентов и экономике этого бизнеса.
Сарафанное радио и дружеский подход: как владелица ветклиники построила успешный бизнес без кредитов
Пример органического роста в сфере услуг для животных. Предпринимательница сделала ставку на дружеские отношения с клиентами, высокое качество услуг и тщательный подбор персонала. За несколько лет ветклиника стала востребованной и с устойчивым потоком клиентов.
Бросить карьеру и хорошую зарплату, чтобы шагнуть в неизвестность: предприниматель создал сервис, который экономит 30% на стройке
История карьерной трансформации и создания технологичного решения для строительной отрасли. Герой материала оставил высокооплачиваемую должность, чтобы разработать платформу оптимизации рабочих процессов в сфере строительства. Сервис помогает подрядчикам экономить до 30% бюджета за счет аналитики цен и автоматизации.
«Должна быть высшая цель, подкрепленная деньгами»: как устроено психологическое агентство, в котором работают и выпускники, и звезды
Уникальный кейс в сфере психологических услуг. Основательнице удалось создать агентство, сочетающее социальную миссию (трудоустройство начинающих психологов) и коммерческий успех. Модель включает работу с психологами разного уровня, а также систему наставничества, где опытные специалисты курируют новичков.