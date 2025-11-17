Российские инвесторы все чаще входят в бизнес в Беларуси: чем это чревато для экономики

Источник материала: ProBusiness





Санкции и геополитика последних лет перестраивают белорусскую экономику — ее связь с Россией стремительно усиливается. Российские инвесторы активнее заходят в Беларусь: открывают здесь филиалы, поглощают доли и активы, которые освобождаются после ухода западных компаний. В одних секторах это дает толчок развитию и притоку капитала, в других вызывает опасения усиления зависимости. Рассмотрим свежие данные и примеры присутствия российского бизнеса в Беларуси и проанализируем, какие сильные и слабые стороны, возможности и угрозы несет такое взаимодействие.

Белорусская экономика в российском фарватере

Белорусская экономика все больше интегрирована с российской под влиянием внешних факторов. Режим западных санкций и торговые барьеры резко усилили ориентацию на восточного соседа. Россия уже формирует основную часть внешнеторгового оборота Беларуси. Белорусский рубль фактически привязан к динамике российского: национальная валюта движется «в фарватере» курса RUB. В таких условиях роль российского капитала в Беларуси резко возросла.

Москва в свою очередь тоже переживает непростые времена, адаптируясь к санкциям, и российский бизнес ищет новые рынки. Беларусь — естественное направление: близкий, понятный рынок, ключевой союзник с минимумом законодательных барьеров для россиян. К тому же уход западных компаний открыл и здесь ниши, которые российский бизнес может занять с меньшей конкуренцией. При этом белорусские компании зачастую уступают российским по масштабам и доступу к ресурсам — от дешевого сырья (низкие цены на энергоносители) до мер поддержки экспорта. В результате российские игроки нацеливаются на белорусский рынок сразу во многих отраслях. Это продолжение давней интеграции, но с новыми чертами: если раньше российский капитал больше фокусировался на крупных сделках с государственными активами, то теперь он приходит преимущественно через частный сектор.

В 2021 г. на Россию приходилось 42,6% всех иностранных инвестиций, а по итогам 2024 г. этот показатель превысил 70%

Объем и доля российского капитала в притоке инвестиций в Беларусь достигли исторических высот. По данным Белстата, в 2021 г. на Россию приходилось 42,6% всех иностранных инвестиций, а по итогам 2024 г. этот показатель превысил 70%. Фактически сегодня два из каждых трех вложенных в страну зарубежных долларов — российского происхождения. Для сравнения: российские инвесторы вложили в белорусскую экономику $ 3,7 млрд в 2021 г. и уже около $ 5 млрд в 2024 г. Кроме того, в стране сейчас действует около 2,5 тысяч компаний с российским участием — впечатляющая цифра, отражающая масштаб присутствия.





Таким образом, Россия сегодня — доминирующий инвестор в Беларуси. Ближайший «конкурент» — Кипр (традиционно офшор для российского капитала) — обеспечил лишь ~7−15% иностранных инвестиций в 2023—2024 гг. Западные инвесторы, раньше заметные в отдельных отраслях, сейчас либо ушли, либо сильно снизили активность. Структура стран-источников инвестиций в 2024 г. выглядит однобоко: Россия — три четверти, Кипр — 8%, прочие — около одной пятой.





Примечательно, что российский капитал приходит сейчас преимущественно в частный сектор Беларуси. Российские инвесторы фактически избегают госактивы — переговоры и сделки, о которых известно, касаются главным образом частных белорусских предприятий. Около двух третей поступлений формально относятся к прямым инвестициям, однако значительная их часть — внутригрупповые кредиты. Белорусское правительство указывает, что реальное участие российского бизнеса в уставном капитале весьма мало, тогда как львиная доля — долговые инструменты.





Тем не менее, даже такие инвестиции дают эффект — белорусские предприятия получают ресурсы для работы и роста. Многие российские компании в Беларуси реинвестируют прибыль, расширяют производство. А по ряду совместных союзных программ Россия и Беларусь финансируют крупные проекты (в промышленной кооперации, энергетике, импортозамещении), которые рассчитаны на несколько лет вперед.

Где российский бизнес осваивает Беларусь: отраслевые примеры

Экспансия российского капитала идет по многим фронтам — от торговли и промышленности до IT. Наиболее заметна активность в тех нишах, где западные и локальные игроки освободили пространство или ослабли. Вот ключевые примеры и тенденции:

Ритейл. Наиболее заметные изменения произошли в рознице. Уход части западных брендов освободил полки и площади, и российские сети воспользовались этим быстрее других. Их экспансия не выглядела как «волна» — скорее как последовательное заполнение конкретных ниш. Так, в сегменте товаров для дома и недорогих повседневных покупок укрепились Fix Price и «Галамарт». В fashion и beauty-сегменте свою долю начали наращивать сети уровня «Л'Этуаль» и «Золотое яблоко», которые предложили то, чего на рынке долго не хватало — крупные мультибрендовые форматы с узнаваемой ассортиментной политикой. В детских товарах доминирующие позиции постепенно занял «Детский мир», а спорттовары концентрируются вокруг «Спортмастера». В онлайн-канале ситуация еще показательнее: Wildberries и Ozon стали фактическими «воротами» для массовой электронной торговли, обеспечив до 40% оборота e-commerce. В результате российское присутствие в рознице не просто выросло количественно — оно структурировало рынок, задав новые стандарты ценообразования, логистики и форматов продаж.

Пищевая и бытовая отрасль. Здесь россияне выкупали компании, ранее принадлежавшие иностранцам. Показательный случай — уход транснациональной компании Unilever: российский инвестор приобрел ее белорусские активы (производство бытовой химии и продуктов питания). Также россияне покупают и некоторые чисто белорусские компании, владельцы которых готовы продать бизнес. Логика таких покупок двойная: с одной стороны, залатать бреши на самом российском рынке (заменив ушедшие западные фирмы), с другой — встроить белорусские активы в экспансию на «дружественные» рынки (через Беларусь удобнее работать с частью стран, куда прямой выход РФ затруднен). Фактически российский капитал сейчас вкладывается в наиболее перспективные сегменты белорусской экономики, обходя стороной менее эффективные ниши.

Здесь россияне выкупали компании, ранее принадлежавшие иностранцам. Показательный случай — уход транснациональной компании Unilever: российский инвестор приобрел ее белорусские активы (производство бытовой химии и продуктов питания). Также россияне покупают и некоторые чисто белорусские компании, владельцы которых готовы продать бизнес. Фактически российский капитал сейчас вкладывается в наиболее перспективные сегменты белорусской экономики, обходя стороной менее эффективные ниши. IТ и технологии . В Беларусь активно заходят крупные российские ИТ-компании. В последние два года открыли офисы или дочерние структуры такие гиганты, как VK (Mail.ru Group), финтех-банк Tinkoff, производитель серверного оборудования Yadro, разработчик программного обеспечения Astra Linux. Для них Беларусь — источник квалифицированных кадров и площадка для развития продуктов. Одновременно после оттока части западных заказчиков у белорусских айтишников, российский рынок стал компенсировать эти потери: наладилось сотрудничество в рамках Союзного государства по импортозамещению софта, совместным технологическим проектам. Можно ожидать, что дальнейшая интеграция в IТ-сфере продолжится, учитывая доступ российских инвесторов к белорусскому Парку высоких технологий (льготная юрисдикция для IT-бизнеса).

. В Беларусь активно заходят крупные российские ИТ-компании. В последние два года открыли офисы или дочерние структуры такие гиганты, как VK (Mail.ru Group), финтех-банк Tinkoff, производитель серверного оборудования Yadro, разработчик программного обеспечения Astra Linux. Для них Беларусь — источник квалифицированных кадров и площадка для развития продуктов. Одновременно после оттока части западных заказчиков у белорусских айтишников, российский рынок стал компенсировать эти потери: наладилось сотрудничество в рамках Союзного государства по импортозамещению софта, совместным технологическим проектам. Можно ожидать, что дальнейшая интеграция в IТ-сфере продолжится, учитывая доступ российских инвесторов к белорусскому Парку высоких технологий (льготная юрисдикция для IT-бизнеса). Франшизы и малый бизнес. Экспансия проявляется и через франчайзинг. Российские бренды общепита и услуг приходят по франшизе, вытесняя западные. Уже работают российские суши-бары, ожидается запуск российских сетей ресторанов «ШашлыкOFF» и «Хачапури Марико». Обсуждается создание единого каталога франшиз Союзного государства для облегчения экспансии бизнеса между странами.

Экспансия проявляется и через франчайзинг. Российские бренды общепита и услуг приходят по франшизе, вытесняя западные. Уже работают российские суши-бары, ожидается запуск российских сетей ресторанов «ШашлыкOFF» и «Хачапури Марико». Обсуждается создание единого каталога франшиз Союзного государства для облегчения экспансии бизнеса между странами. Промышленная кооперация. В традиционно крупных отраслях — нефтехимия, машиностроение, металлургия — российское присутствие тоже усилилось, хотя здесь оно было и ранее. Например, «Газпром» давно владеет 100% «Белтрансгаза» (транспортировка газа) и контролирует значительную часть газовой инфраструктуры. Новых больших сделок по госпредприятиям не было в последние годы, но кооперационные проекты идут. Совместно развиваются производства в микроэлектронике, станкостроении, аграрной технике — зачастую с финансированием из союзных фондов развития. Такие проекты направлены на импортозамещение и интеграцию цепочек поставок двух стран.

Иностранный (преимущественно российский) капитал в Беларуси сосредоточен прежде всего в промышленности, но сейчас все больше в торговле. Важны инвестиции также в транспортной сфере, IT, строительстве.





Плюсы, минусы и перспективы: SWOT-анализ

Сильные стороны. Приток российского капитала помогает компенсировать потерю западных инвестиций и рынков сбыта. Компании получают финансовую подпитку, доступ к более дешевым ресурсам и технологиям из России, интегрируются в кооперационные цепочки. В ритейле и сервисе появление российских сетей расширило ассортимент и конкуренцию, заполнило пустующие ниши. Совместные проекты в промышленности обеспечивают загрузку предприятий, создают новые рабочие места. В условиях санкций российский рынок и инвестиции стали для Беларуси своего рода «подушкой безопасности», смягчив удар по национальной экономике.

Слабые стороны. Зависимость от одного партнера — главный риск. Белорусская экономика утрачивает многовекторность: от инвестиций до курса рубля все завязано на России. Это ограничивает маневренность в принятии экономических решений. Усиление присутствия крупных российских игроков может подавлять местный бизнес, которому сложно конкурировать с гигантами. Кроме того, качество инвестиций вызывает вопросы: вместо живых денег в капитал приходят кредитные ресурсы, увеличивая долговую нагрузку, а стратегических собственников из россиян получается не так много. Государственный сектор Беларуси практически не получает прямых вливаний — россияне не спешат инвестировать в госпредприятия, и те продолжают испытывать сложности без модернизации. Риски перекоса структуры экономики тоже нарастают: преимущественное развитие торговли над инновациями.

Возможности. При грамотной политике Беларусь может извлечь максимальную выгоду из интереса российского бизнеса. Например, требовать локализации производства, создания совместных предприятий с передачей технологий — чтобы инвестиции давали мультипликативный эффект. Экспорт через российские сети: белорусские производители получают выход на более емкий российский рынок, используя каналы новых инвесторов. Также появление в стране филиалов ведущих российских ИТ и технокомпаний способствует трансферу компетенций, созданию рабочих мест для высококвалифицированных кадров.

Угрозы. Главная угроза — чрезмерная зависимость, которая таит разнообразные экономические риски. Состояние российской экономики напрямую проецируется на Беларусь: если в России рецессия или финансовый кризис — белорусский ВВП и рубль падают следом. Уже сейчас видно, что любое ослабление курса российского рубля мгновенно тянет за собой белорусский. Кроме того, концентрация иностранного капитала из одной страны может привести к потере возможностей экономического маневра: стратегические решения будут продиктованы интересами ключевого партнера. Наконец, у самих российских компаний запас прочности небезграничен: они тоже под санкциями и испытывают дефицит технологий, поэтому долгосрочная устойчивость таких инвестиций — под вопросом.

Усиление российского присутствия в белорусской экономике — полярно. С одной стороны, оно поддержало Беларусь в период усиления санкций, принесло капиталы и новые возможности для бизнеса. С другой — усилило привязку к одному партнеру, что чревато уязвимостью перед внешними шоками и снижением возможностей маневра. Беларусь сегодня стоит перед вызовом: максимизировать плюсы (интеграционный рост, доступ к ресурсам) и минимизировать минусы (риски зависимости, дисбалансы). От того, насколько эффективно удастся это сделать, зависит будущая устойчивость и успешность национальной экономики.