Betera запустила уникальное предложение для новых игроков

17.11.2025 11:25 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Компания Betera не устает радовать своих пользователей регулярными обновлениями продукта и продолжает задавать высокие стандарты в индустрии беттинга и гемблинга Беларуси.

Как лидер отрасли, Betera создает условия, в которых каждый клиент чувствует себя в центре событий и получает максимум удовольствия от взаимодействия с платформой.

На этот раз игроков ждет новое приветственное предложение — до 100 BYN фрибет на спорт и до 500 фриспинов на онлайн-казино сразу после регистрации и пополнения счета.

Новые пользователи смогут воспользоваться бонусом за каждый из 5 первых депозитов. В случае, если его сумма составляет от 10 до 49,99 BYN, клиент получает фрибет 20 BYN на спорт и 100 фриспинов в онлайн-казино. Если счет пополняется на сумму от 50 BYN и более — игроку начисляются фрибет 20 BYN и 100 фриспинов. Бонус доступен в течение 14 дней после даты регистрации.

Новое предложение уже доступно на платформе — самое время зарегистрироваться, пополнить счет и забрать свои бонусы!

Сегодня Betera — не просто оператор iGaming, а полноценный развлекательный бренд с сотнями спортивных событий, тысячами игр и проектами, которые объединяют эмоции, стиль и инновации.

Для Betera важно, чтобы каждый новый клиент почувствовал атмосферу нашего бренда с первых минут. Новый бонус — это способ поприветствовать каждого игрока, сделать для него старт действительно увлекательным и показать, что с нами играть интересно и выгодно. Для нас важно, чтобы каждый шаг на платформе приносил эмоции — так мы строим доверие и долгосрочные отношения с нашими клиентами, — отметил Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.

Почему Betera — лидер на рынке Беларуси в своем направлении?

Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания Беларуси с более чем 30-летним опытом. Ежегодно бизнес получает самые престижные награды. В 2025 году бренд был удостоен премии «Номер один» в категории «Онлайн-продукт для развлечений №1», а в 2024-м был отмечен сразу 9 престижными наградами — это знак высокого доверия и признания среди белорусов.

Сегодня Betera — это более 7 000 игр от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт.

Компания открыла для белорусов локацию с бесплатным входом рядом со стадионом «Динамо» для тренировок и ярких лайфстайл-событий, запускает масштабные акции помощи бездомным животным, такие как Betera Pets, открывает художественные выставки, делает коллаборации с белорусскими дизайнерами и крупными брендами. Креативные и социальные проекты Betera выделяются, запоминаются и получают поддержку среди белорусов.
 

 
 
