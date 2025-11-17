Betera запустила уникальное предложение для новых игроков

Источник материала: ProBusiness

Компания Betera не устает радовать своих пользователей регулярными обновлениями продукта и продолжает задавать высокие стандарты в индустрии беттинга и гемблинга Беларуси.

Как лидер отрасли, Betera создает условия, в которых каждый клиент чувствует себя в центре событий и получает максимум удовольствия от взаимодействия с платформой.

На этот раз игроков ждет новое приветственное предложение — до 100 BYN фрибет на спорт и до 500 фриспинов на онлайн-казино сразу после регистрации и пополнения счета.

Новые пользователи смогут воспользоваться бонусом за каждый из 5 первых депозитов. В случае, если его сумма составляет от 10 до 49,99 BYN, клиент получает фрибет 20 BYN на спорт и 100 фриспинов в онлайн-казино. Если счет пополняется на сумму от 50 BYN и более — игроку начисляются фрибет 20 BYN и 100 фриспинов. Бонус доступен в течение 14 дней после даты регистрации.

Новое предложение уже доступно на платформе — самое время зарегистрироваться , пополнить счет и забрать свои бонусы!

Сегодня Betera — не просто оператор iGaming, а полноценный развлекательный бренд с сотнями спортивных событий, тысячами игр и проектами, которые объединяют эмоции, стиль и инновации.

— Для Betera важно, чтобы каждый новый клиент почувствовал атмосферу нашего бренда с первых минут. Новый бонус — это способ поприветствовать каждого игрока, сделать для него старт действительно увлекательным и показать, что с нами играть интересно и выгодно. Для нас важно, чтобы каждый шаг на платформе приносил эмоции — так мы строим доверие и долгосрочные отношения с нашими клиентами, — отметил Михаил Герасимович, заместитель директора Betera.