«Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь»
08.12.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
9 декабря в Минске пройдет конференция «Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь»
Мероприятие пройдет в рамках форума «Лидеры цифровой экономики – 2025» и объединит представителей бизнеса, государственных структур, технологических компаний и экспертного сообщества.
Цель конференции — создать профессиональную площадку для обсуждения ключевых вызовов и возможностей цифровизации, обмена опытом внедрения современных IT-решений и практик цифровой трансформации.
Программа конференции включает два крупных тематических направления:
1. Цифровая трансформация и безопасность. В ходе секции будут рассмотрены вопросы защиты данных и обеспечения устойчивой работы предприятий в условиях активной цифровизации. Среди ключевых тем:
2. Импортонезависимые решения и передовые отечественные разработки.
Эксперты представят практические кейсы внедрения цифровых систем и технологий. Участники узнают о:
Количество мест ограничено.
Участие – бесплатно. Для участие требуется
