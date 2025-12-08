Источник материала: ProBusiness

9 декабря в Минске пройдет конференция «Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь»

Мероприятие пройдет в рамках форума «Лидеры цифровой экономики – 2025» и объединит представителей бизнеса, государственных структур, технологических компаний и экспертного сообщества.

Цель конференции — создать профессиональную площадку для обсуждения ключевых вызовов и возможностей цифровизации, обмена опытом внедрения современных IT-решений и практик цифровой трансформации.

Программа конференции включает два крупных тематических направления:

1. Цифровая трансформация и безопасность. В ходе секции будут рассмотрены вопросы защиты данных и обеспечения устойчивой работы предприятий в условиях активной цифровизации. Среди ключевых тем:

Кибербезопасность предприятий и отраслей Республики Беларусь

Формирование компетенций и подготовка кадров для защиты персональных данных и информационной безопасности

Современные подходы государств к формированию культуры доверия при работе с данными

Роль специализированных ведомств и экспертных организаций в обеспечении безопасности цифровых процессов

2. Импортонезависимые решения и передовые отечественные разработки.

Эксперты представят практические кейсы внедрения цифровых систем и технологий. Участники узнают о:

Эффективных отечественных программных продуктах и импортонезависимых решениях

Успешных проектах цифровой трансформации предприятий промышленности

Технологиях автоматизации, цифровой маркировки, управлении беспилотной карьерной техникой

Современных инструментах повышения эффективности складской логистики, жилищного сектора и цифровой инфраструктуры городов

Практическом опыте применения искусственного интеллекта во внутренних корпоративных разработках

Количество мест ограничено.

Дата: 9 декабря

Место: отель «Ренессанс», Минск