«Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь»

08.12.2025 14:49 — Разное  
9 декабря в Минске пройдет конференция «Цифровая трансформация предприятий и отраслей в Республике Беларусь»

Мероприятие пройдет в рамках форума «Лидеры цифровой экономики – 2025» и объединит представителей бизнеса, государственных структур, технологических компаний и экспертного сообщества.

Цель конференции — создать профессиональную площадку для обсуждения ключевых вызовов и возможностей цифровизации, обмена опытом внедрения современных IT-решений и практик цифровой трансформации.

Программа конференции включает два крупных тематических направления:

1. Цифровая трансформация и безопасность. В ходе секции будут рассмотрены вопросы защиты данных и обеспечения устойчивой работы предприятий в условиях активной цифровизации. Среди ключевых тем:

  • Кибербезопасность предприятий и отраслей Республики Беларусь
  • Формирование компетенций и подготовка кадров для защиты персональных данных и информационной безопасности
  • Современные подходы государств к формированию культуры доверия при работе с данными
  • Роль специализированных ведомств и экспертных организаций в обеспечении безопасности цифровых процессов

2. Импортонезависимые решения и передовые отечественные разработки.

Эксперты представят практические кейсы внедрения цифровых систем и технологий. Участники узнают о:

  • Эффективных отечественных программных продуктах и импортонезависимых решениях
  • Успешных проектах цифровой трансформации предприятий промышленности
  • Технологиях автоматизации, цифровой маркировки, управлении беспилотной карьерной техникой
  • Современных инструментах повышения эффективности складской логистики, жилищного сектора и цифровой инфраструктуры городов
  • Практическом опыте применения искусственного интеллекта во внутренних корпоративных разработках

Количество мест ограничено. 

  • Дата: 9 декабря
  • Место: отель «Ренессанс», Минск

Участие – бесплатно. Для участие требуется предварительная регистрация.
Для общения участников конференции заходите в Телеграм-чат 

 
Теги: Минск
 
 
