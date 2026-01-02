Грузоперевозки в 2026 году: перспективы и главные вызовы

Источник материала: ProBusiness

Сложившаяся геополитическая обстановка сделала 2025 г. годом «альтернативной логистики»: вместо привычных маршрутов перевозчики вынуждены постоянно искать обходные пути, адаптироваться к новым ограничениям, перестраивать цепочки поставок. И в 2026 г. эти вызовы не исчезнут — уже сегодня они стали новой нормой для участников рынка. Однако когда с одной стороны возникают сложности, с другой — открываются новые возможности. «Про бизнес» спросил у директора компании-представителя «Биржа грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяны Солдатенко о главных тенденциях в логистике, под которые компаниям придется подстраиваться в 2026 г., и о том, как это делать, чтобы остаться на плаву и сократить издержки бизнеса.

Татьяна Солдатова

Директор компании-представителя «Биржа грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

Поиск альтернативных маршрутов — не временная мера, а долгосрочная стратегия

— Санкционные ограничения, усиленные досмотры, очереди на пограничных контрольно-пропускных пунктах и полное их закрытие — факторы, которые вынудили логистов и перевозчиков искать обходные пути. При этом в приоритете сейчас — не скорость и более выгодная цена, а стабильность и уверенность в том, что груз будет пропущен через границу и не застрянет в очереди перед КПП на неизвестный срок.

Мы наблюдаем, что в 2025 г. перевозчики все чаще стали использовать транзитные маршруты через Турцию для поставки товаров в ЕС и обратно. Да, это увеличивает и срок поставки, и ее стоимость, однако обеспечивает хоть какую-то стабильность. И надо полагать, что в 2026 г. это направление будет развиваться еще больше, так как решения, упрощающие логистику, уже принимаются на межправительственном уровне. Например, в этом году ратифицировано соглашение, которое упрощает визовый режим между Беларусью и Турцией для водителей.

Дополнительной головной болью для белорусских компаний стало и то, что с августа Китай ввел новые требования для грузоотправителей без экспортной лицензии: теперь они не имеют права оформлять отгрузку. Это тоже подразумевает дополнительные расходы: если такой лицензии у поставщика нет, то необходимо оплачивать услуги логистических агентов в размере 1−2% от стоимости груза.

Одним из немногих направлений, на котором в 2025 г. обозначились предпосылки к увеличению рентабельности, а не росту издержек, стало российское направление. С сентября этого года белорусские перевозчики получили долгожданное право совершать каботажные рейсы по территории РФ. Это значит, что после доставки груза в Россию, на обратном пути можно сделать еще до трех рейсов между ее городами и таким образом заработать больше. Но для того, чтобы реализовать эту возможность, перевозчикам стоит активнее включаться в поиск новых партнеров и изучение этого рынка.





Постоянно растущие издержки лишь частично отражаются на ценах, однако влияют на прибыль компаний, снижая ее

Нестабильная ситуации на рынке, постоянный поиск новых маршрутов и схем поставок, простои на границах — все это факторы, которые провоцируют рост затрат на логистику. При этом в Беларуси в 2025 г. рост ставок на перевозки нельзя назвать значительным. Это значит, что постоянно растущие издержки лишь частично отражаются на ценах, однако влияют на прибыль компаний, снижая ее. И потому компаниям, помимо постоянного поиска новых маршрутов и новых партнеров, приходится думать и о том, как снизить затраты и повысить рентабельность. И выход здесь только один — максимально использовать в работе инструменты автоматизации и цифровизации. Это сегодня главный способ, который позволяет сэкономить деньги и время, освободив работников от рутинных операций, направив их компетенции на более важные задачи.

В 2026 г. следует обратить внимание на 3 ключевых цифровых тренда, которые станут определяющими в новом году.

С января 2026 г. в Беларуси начнет действовать цифровая система разрешений Европейской конференции министров транспорта

Раньше считалось, что переход к электронному документообороту — это дополнительная опция, которую выбирают продвинутые компании, желающие быть на шаг впереди конкурентов. Ведь ЭДО позволяет сэкономить до 50−70% времени на работе с документами и снизить затраты на канцелярские товары, аренду площадей под хранение бумаг, пересылку документов, минимизировать риски ошибок из-за человеческого фактора и просрочек в выплатах из-за задержек в доставке документов. Сейчас — это уже одно из обязательных условий для компаний, которые в принципе хотят продолжить работу. Использование электронных международных транспортных накладных e-CMR и другой сопровождающей груз документации стало необходимым для многих направлений уже и вскоре станет обязательным повсеместно. Переход на цифру в документах — мировая тенденция в логистике.

Системы, которые позволяют удобно взаимодействовать в цифровом формате сейчас активно разрабатываются и внедряются и на международном уровне. Например, из свежего: с января в Беларуси начнет действовать цифровая система разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Она подразумевает многостороннее разрешение, которое позволяет перевозчику свободно в определенный период времени работать и ездить по территории стран — участниц Европейской конференции министров транспорта, которая объединяет более 40 государств. При этом можно выполнять трехстороннюю доставку грузов. Это значит, что всю бумажную документацию — от разрешений до документов, сопровождающих груз, заменят на электронную.





2025 г. прошел под знаком активного выстраивания работы по новым направлениям и эта тенденция перейдет в 2026 г., а потому участникам рынка необходимы точные инструменты аналитики и прогнозирования. В условиях, когда изменения на рынке происходят стремительно и также быстро нужно принимать решения, лучше не ориентироваться на интуицию и слухи, а действовать исходя из точных аналитических данных, позволяющих отслеживать тенденции и определять прибыльные маршруты для работы.

Количество случаев воровства грузов увеличивается, как и суммы потерянных денег

«Последние годы показали не очень приятную тенденцию в плане безопасности перевозок: количество случаев воровства грузов увеличивается, как и суммы потерянных денег. Особое внимание следует уделить тщательной проверке партнеров. Это тем более актуально, когда речь идет о работе на новых направлениях и на новых рынках и связано с необходимостью поиска новых подрядчиков. Серьезным помощников в этом выступают инструменты логистических платформ, так как для проверки добросовестности потенциальных партнеров здесь уже давно работает хорошо обученный искусственный интеллект. Он анализирует поведение участников на платформе и указывает на подозрительных.





Актуальным также становится использование защищенных и проверенных каналов связи и инструментов отслеживания груза, когда он уже в пути. Ведь добросовестный перевозчик сам может стать жертвой мошенников, а груз потеряете вы. Самый надежный вариант — это коммуникация в мессенджере, который предлагает та платформа, на которой вы нашли друг друга. Такой мессенджер можно использовать и для решения вопросов, возникающих в ходе поездки, и для донесения новых указаний, и для пересылки документов, не беспокоясь о том, что посторонний человек включится в ваше общение.