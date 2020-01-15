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Правительство РФ подало в отставку, Путин для Медведева вводит новую должность

15.01.2020 19:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство РФ объявило об отставке. Владимир Путин специально для Медведева вводит новую должность – зампредседателя Совета безопасности.

Об этом глава РФ заявил 15 января на заседании кабинета министров, отметив, что председателем Совбеза является президент, а новую должность он намерен ввести в самое ближайшее время.

Путин напомнил, что Медведев ранее занимал пост президента РФ, а на протяжении последних почти восьми лет был главой правительства. «Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории», - цитирует его слова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что для назначения Медведева он готов внести изменения в российское законодательство.  

«В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки», - заключил Путин.

Ранее стало известно, что президент России в послании Федеральному собранию сообщил о необходимости референдума. После этого Медведев заявил, что правительство подает в отставку.

Референдум, по мнению Путина, должен изменить Конституцию страны, полномочия президента будут ограничены, а парламента – расширены. Сам Путин возглавит Госсовет с пока неясными функциями.

 
 
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Правительство РФ объявило об отставке. Владимир Путин специально для Медведева вводит новую должность – зампредседателя Совета безопасности.
 
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  • Правительство РФ подало в отставку, Путин для Медведева вводит новую должность 19:15, БДГ
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