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Новый глава Администрации президента рассказал, что будет с кадрами

03.02.2020 12:14 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Должности председателей райисполкомов нуждаются в укреплении, необходимо «омолаживать» кадры.

Об этом заявил новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». 

Сергеенко считает, что сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти. По словам чиновника, в кадровом реестре президента сегодня 836 должностей, в их числе – главы министерств и госкомитетов, облисполкомов и их структурных подразделений, руководители гор- и райисполкомов, директора крупнейших предприятий, ректоры высших учебных заведений.

Он рассказал, что работа в кадрах ведется планово, «приходят новые, молодые люди». В то же время на ответственные должности не будут допускать лиц, которые себя скомпрометировали, допускали нарушения этических норм, были замешаны в преступлениях.

Сергеенко отметил, что в Администрацию президента по самым разным вопросам обращаются ежегодно до 30 тысяч человек. При этом к дисциплинарной ответственности в 2019 году привлекли порядка 400 чиновников – за то, что они несвоевременно реагировали на обращения граждан, допускали волокиту и бюрократизм.

Напомним, что Игорь Сергеенко был назначен главой Администрации президента 5 декабря, его заместителем стала Ольга Чуприс. Наталья Кочанова, а также Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков направлены в Совет Республики. Сергеенко – генерал-майор, был первым заместителем председателя КГБ.

 
 
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Должности председателей райисполкомов нуждаются в укреплении, необходимо «омолаживать» кадры.
 
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