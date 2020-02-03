Новый глава Администрации президента рассказал, что будет с кадрами

Должности председателей райисполкомов нуждаются в укреплении, необходимо «омолаживать» кадры.

Об этом заявил новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Сергеенко считает, что сегодня в кадровом укреплении нуждаются многие звенья местной вертикали власти. По словам чиновника, в кадровом реестре президента сегодня 836 должностей, в их числе – главы министерств и госкомитетов, облисполкомов и их структурных подразделений, руководители гор- и райисполкомов, директора крупнейших предприятий, ректоры высших учебных заведений.

Он рассказал, что работа в кадрах ведется планово, «приходят новые, молодые люди». В то же время на ответственные должности не будут допускать лиц, которые себя скомпрометировали, допускали нарушения этических норм, были замешаны в преступлениях.

Сергеенко отметил, что в Администрацию президента по самым разным вопросам обращаются ежегодно до 30 тысяч человек. При этом к дисциплинарной ответственности в 2019 году привлекли порядка 400 чиновников – за то, что они несвоевременно реагировали на обращения граждан, допускали волокиту и бюрократизм.