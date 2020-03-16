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Лукашенко возмущен решением РФ о закрытии границ

16.03.2020 15:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым, передает пресс-служба главы государства.

На встрече обсуждалась ситуация с закрытием Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса.

«Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно, - сказал президент. - Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело».

При этом российская сторона заявила не о введении контроля, а именно о закрытии границы. Лукашенко отметил, что «закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить».

«Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях», - сказал Лукашенко.

 
 
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Закрытие границы Россией не приведет к эффективной борьбе с вирусом, бороться нужно профессионально и точечно.
 
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