В Беларуси – новый министр сельского хозяйства и продовольствия

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Иван Крупко родился в 1974 году в деревне Бурлевичи Кореличского района Гродненской области. В 1998 году выпустился из Гродненского государственного сельскохозяйственного института. В 2007-м окончил Академию управления при Президенте Беларуси.

В 1998 году начал работать в должности зоотехника колхоза «Рассвет» в Несвижском районе. С 2003 года перешел в Несвижский райисполком на должность начальника отдела по организации производства и переработке продукции управления сельского хозяйства и продовольствия. В 2006-м стал первым заместителем начальника управления, начальника отдела в этом райисполкоме. В 2010 году уже руководил этим управлением. Стал первым заместителем председателя Несвижского райисполкома.

В 2010-2018 годах – главой райисполкома.

Глава государства также согласовал назначение на должность заместителя министра здравоохранения Елену Богдан, возглавлявшую до текущего момента главное управление организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава.

Дмитрий Страздин, ранее находившийся на посту главного врача Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации, согласован для назначения генеральным директором предприятия «Белмедтехника».

Должность заместителя министра культуры, которая до этого момента была вакантной, займет Валерий Громада.