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"Всепогодная дружба". Президент встретился с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином

29.03.2020 21:57 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Высокий уровень партнерства Беларуси и Китая называют "всепогодной дружбой". Имеются в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость наших связей. Они пронизывают все сферы: политику, дипломатию, экономику, социальное развитие и культуру. Совместные проекты гарантированно выстоят в тяжелых условиях. Мало того, есть все возможности еще и прибавить до конца года. 

В частности, об этом на неделе во Дворце Независимости шла речь на встрече Президента с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином. Подробно обсуждались проекты, которые сегодня успешно переживают стресс-тест на прочность и те, что добавят в копилку сотрудничества. 

Китайская сторона разделяет этот оптимизм, и на то есть веские основания. Так, в конце прошлой недели в наш совместный «Великий камень» зашла еще одна крупная китайская корпорация, став 59-м резидентом парка. Новый инвестор будет заниматься научными разработками в автомобильной отрасли. И это именно то, ради чего создавался "Великий камень" - новые технологии приходят в нашу страну, инновационный продукт поставляется на экспорт. 

Конечно, не обошли стороной и совместную борьбу с эпидемией - страны обмениваются опытом и в этой сфере и демонстрируют миру главный тезис: вирус можно победить, если работать грамотно, точечно и слаженно, без паники.

 
 
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Высокий уровень партнерства Беларуси и Китая называют "всепогодной дружбой". Имеются в виду, конечно, не климатические изменения, а устойчивость наших связей. Они...
 
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