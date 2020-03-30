Возраст административной ответственности могут повысить с 14 до 16 лет

Источник материала: Единство

«По некоторым из предлагаемых к нормативному закреплению новаций существуют различные точки зрения, каждая из которых заслуживает внимания. Яркими примерами можно назвать: инициативу об установлении ответственности за неуважение к педагогу и повышение возраста административной ответственности с 14 до 16 лет», – говорится в сообщении на Национальном правом интернет-портале.

«Разработчиками отмечено, что все эти точки зрения имеют право на жизнь, окончательное решение по данным инициативам будет принято комиссией», – отмечается в публикации.

Сообщается также, что комиссия рассматривает предложения по декриминализации ряда уголовных статей. В частности, обсуждается возможность декриминализации незаконного распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (статья 234 УК), самовольного занятия земельного участка (статья 386 УК). Также прорабатывается вопрос декриминализации незаконного ношения холодного оружия.

Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.

Лукашенко считает, что чрезмерно жесткий административный кодекс формирует у населения представление о жестокости власти. «Действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций – так сложилось еще в советские времена. А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций», – заявил глава государства.