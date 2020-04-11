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Поздравление с Пасхой христианам Беларуси

11.04.2020 15:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.

Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.

Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.

Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.

Александр Лукашенко
 
 
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Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде,...
 
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