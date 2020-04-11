|
Поздравление с Пасхой христианам Беларуси
11.04.2020 15:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTДорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.
Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.
Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.
Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.
Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)