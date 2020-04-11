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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление с Пасхой христианам Беларуси Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде,...

От всей души поздравляю вас с Воскресением Христовым. Светлые дни этого великого праздника напоминают нам о спасительной надежде, созидательном милосердии и всеобъемлющей любви, наполняют сердце христианской мудростью.Мы искренне помогаем ближним, защищаем слабых, объединяемся перед лицом испытаний. И с новыми силами строим будущее, в котором есть достойное место каждому человеку.Пусть возвышенные стремления к добру и справедливости останутся незыблемым фундаментом мира и согласия в белорусском обществе, а праздничное пасхальное настроение длится как можно дольше.Хочу пожелать вам душевного тепла, взаимопонимания в семейном кругу, успехов во всех делах.