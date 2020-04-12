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Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги
12.04.2020 14:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Теперь уже очевидно - протест в Бресте переходит в политическую плоскость.
На неделе стало известно, что 9 апреля 2020 года было получено
Естественно, такое положение дел не понравилось тем, что рассчитывал на полное закрытие завода.
Сегодня, 12 апреля 2020 года, в День Космонавтики, и в Вербное воскресенье состоялась встреча на площади Ленина. Люди были в масках и в очках, старались соблюдать дистанцию.
После непродолжительного общения противники завода выдвинулись в сторону ул. Советской, где появился плакат "Нет Заводу АКБ", и таким образом все двигались до ЦУМа. Где и мирно разошлись. Вся акция заняла полтора часа. Движение не перекрывали,
Напоминаем, что при проведении государственной экологической экспертизы установлено соответствие планируемых проектных и иных решений, содержащихся в строительном Проекте, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.
Следующий этап, в установленном законодательством порядке, на ООО «АйПауэр» должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем.
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Теперь уже очевидно - протест в Бресте переходит в политическую плоскость. На неделе стало известно, что 9 апреля 2020 года было получено положительное заключение...
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