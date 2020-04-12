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Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

12.04.2020 14:58 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь уже очевидно - протест в Бресте переходит в политическую плоскость.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

На неделе стало известно, что 9 апреля 2020 года было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Это значит, что впереди - возможный запуск производства.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

Естественно, такое положение дел не понравилось тем, что рассчитывал на полное закрытие завода.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

Сегодня, 12 апреля 2020 года, в День Космонавтики, и в Вербное воскресенье состоялась встреча на площади Ленина. Люди были в масках и в очках, старались соблюдать дистанцию.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

После непродолжительного общения противники завода выдвинулись в сторону ул. Советской, где появился плакат "Нет Заводу АКБ", и таким образом все двигались до ЦУМа. Где и мирно разошлись. Вся акция заняла полтора часа. Движение не перекрывали, ПДД не нарушали.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

Напоминаем, что при проведении государственной экологической экспертизы установлено соответствие планируемых проектных и иных решений, содержащихся в строительном Проекте, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

Следующий этап, в установленном законодательством порядке, на ООО «АйПауэр» должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем.

 
Теги: Брест
 
 
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  Теперь уже очевидно - протест в Бресте переходит в политическую плоскость. На неделе стало известно, что 9 апреля 2020 года было получено положительное заключение...
 
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