Колонна противников завода АКБ прошла по городу, скандируя политические лозунги

Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь уже очевидно - протест в Бресте переходит в политическую плоскость.





На неделе стало известно, что 9 апреля 2020 года было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр». Это значит, что впереди - возможный запуск производства.





Естественно, такое положение дел не понравилось тем, что рассчитывал на полное закрытие завода.





Сегодня, 12 апреля 2020 года, в День Космонавтики, и в Вербное воскресенье состоялась встреча на площади Ленина. Люди были в масках и в очках, старались соблюдать дистанцию.





После непродолжительного общения противники завода выдвинулись в сторону ул. Советской, где появился плакат "Нет Заводу АКБ", и таким образом все двигались до ЦУМа. Где и мирно разошлись. Вся акция заняла полтора часа. Движение не перекрывали, ПДД не нарушали.





Напоминаем, что при проведении государственной экологической экспертизы установлено соответствие планируемых проектных и иных решений, содержащихся в строительном Проекте, требованиям законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.





Следующий этап, в установленном законодательством порядке, на ООО «АйПауэр» должны быть проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования, испытания систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции и иных систем.