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Поездка Президента на предприятие "Славянка"





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка" От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посетил бобруйское предприятие "Славянка". Поездка...

От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посетил бобруйское предприятие "Славянка".Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Прежде всего Главу государства интересует ход посевной кампании. А внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимает ограничения, даже в сложных эпидемиологических условиях.Предприятие "Славянка", которое посетил Президент, - один из крупнейших производителей одежды в Беларуси. С середины февраля здесь начали изготавливать средства индивидуальной защиты. К апрелю успели пошить 3,5 миллиона масок. Сейчас здесь ежедневно выпускают уже не менее 150 000 этих изделий. Кроме того, на "Славянке" освоили производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.