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Президент Беларуси посетил бобруйское предприятие "Славянка"
21.04.2020 13:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОт проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посетил бобруйское предприятие "Славянка".
Поездка Президента на предприятие "Славянка"
Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Прежде всего Главу государства интересует ход посевной кампании. А внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимает ограничения, даже в сложных эпидемиологических условиях.
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Предприятие "Славянка", которое посетил Президент, - один из крупнейших производителей одежды в Беларуси. С середины февраля здесь начали изготавливать средства индивидуальной защиты. К апрелю успели пошить 3,5 миллиона масок. Сейчас здесь ежедневно выпускают уже не менее 150 000 этих изделий. Кроме того, на "Славянке" освоили производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.
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От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посетил бобруйское предприятие "Славянка". Поездка...
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