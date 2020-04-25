Председатель облисполкома прокомментировал ситуацию с «АйПауэр»

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель облисполкома прокомментировал ситуацию с аккумуляторным заводом





– Я хотел бы, чтобы люди понимали, что происходит с аккумуляторным заводом, – отметил Анатолий Васильевич. – Определенная часть граждан видит в его строительстве определенные политические цели… Завод построен. Почему он не работает – были выявлены определенные нарушения, в том числе экологического законодательства. В прошлом году принято решение о приостановке ввода в эксплуатацию данного предприятия. Оно не отменено. Выбросов никаких нет. Позиция облисполкома понятна и последовательна.

Как известно, вступило в силу решение суда о возврате бюджетных средств, которые были направлены на строительство из инновационного фонда облисполкома. «АйПауэр» сейчас рассматривает реструктуризацию возврата этих средств, которые компания не может вернуть единовременно.

Облисполком обратился в Госстройэкспертизу по поводу заявления руководства завода о том, что при строительстве не были использованы бюджетные средства. Госстройэкспертиза на данный момент приостановлена.

Что дальше? Как заверяет Анатолий Лис, завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии – поэтому людям не надо волноваться, что предприятие будет работать с какими-либо нарушениями.

– Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, – уточнил губернатор.