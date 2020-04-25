|
Председатель облисполкома прокомментировал ситуацию с «АйПауэр»
25.04.2020 16:36 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель облисполкома прокомментировал ситуацию с аккумуляторным заводом
– Я хотел бы, чтобы люди понимали, что происходит с аккумуляторным заводом, – отметил Анатолий Васильевич. – Определенная часть граждан видит в его строительстве определенные политические цели… Завод построен. Почему он не работает – были выявлены определенные нарушения, в том числе экологического законодательства. В прошлом году принято решение о приостановке ввода в эксплуатацию данного предприятия. Оно не отменено. Выбросов никаких нет. Позиция облисполкома понятна и последовательна.
Как известно, вступило в силу решение суда о возврате бюджетных средств, которые были направлены на строительство из инновационного фонда облисполкома. «АйПауэр» сейчас рассматривает реструктуризацию возврата этих средств, которые компания не может вернуть единовременно.
Что дальше? Как заверяет Анатолий Лис, завод не будет введен в эксплуатацию, пока там не будут соблюдены все требования законодательства по экологии, технологии – поэтому людям не надо волноваться, что предприятие будет работать с какими-либо нарушениями.
– Я не исключаю и такую возможность, что оно может быть перепрофилировано. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которые вынесут свой вердикт. И только после этого будет приниматься решение, – уточнил губернатор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель облисполкома прокомментировал ситуацию с аккумуляторным заводом – Я хотел бы, чтобы люди понимали, что происходит с аккумуляторным заводом, –...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)