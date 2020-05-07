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В Бресте задержали четверых противников аккумуляторного завода — и через пару часов отпустили

07.05.2020 22:42 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 мая на улице Ленина в Бресте задержали четверых противников аккумуляторного завода. Предположительно, это связано с акциями в поддержку блогера Сергея Тихановского.

В Бресте задержали четверых противников аккумуляторного завода — и через пару часов отпустили

Задержаны были две семейные пары. Их остановили возле аптеки на перекрестке улиц Ленина и Гоголя, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

— Они шли по Ленина, когда подбежали сотрудники милиции. Их жестко задержали, усадили в милицейский УАЗ и увезли в Ленинский РОВД. Там с ними провели профилактическую беседу и через несколько часов отпустили. Протоколов не составляли. Возможно, это связано с акциями в поддержку блогера Сергея Тихановского, которые вчера прошли в нескольких городах, — рассказал Роман Кисляк.

Один из задержанных на условиях анонимности рассказал TUT.BY, что произошло:

— В милиции мы написали объяснения: мол, 6 мая поехали двумя семьями погулять в город, выпить кофе. Побыли на площади Ленина 10−15 минут. Пообщались с одной женщиной, которая к нам подошла. Видели, что вокруг нас крутились двое молодых парней с камерами в руках. Потом мы пошли по Ленина в сторону улицы Гоголя, где припарковали машину.

Возле аптеки к компании подбежали милиционеры, рядом остановился милицейский УАЗ.

— Мы просто не понимали, что происходит. Мы же ничего не нарушали. Неужели 10-минутное нахождение на площади Ленина — это нарушение? (…)

Двух парней усадили в один УАЗ, девушек — в другой автомобиль. Затем всю компанию отвезли в Ленинский райотдел милиции. По словам задержанного, там у них взяли объяснения и предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Около 23.00 всех отпустили.

Сергей Тихановский — автор канала «Страна для жизни» (у него более 140 тысяч подписчиков). 6 мая днем его задержали под Могилевом. В тот же день акции в его поддержку прошли в Минске, Гродно и Могилеве. В Могилеве и Гродно подписчиков Тихановского не трогали, а в столице задержали 14 человек. Вот здесь все, что о нем пока известно.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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