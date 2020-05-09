Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравительные послания с Днем Победы в адрес Президента Беларуси поступили от зарубежных лидеров "Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев...

"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 9 Мая является священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига наших народов. А как отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами. О дружбе и сплоченности говорит и лидер Азербайджана Ильхам Алиев: наши народы, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений.Поздравительные послания также поступили от Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, Президента Молдовы Игоря Додона, главы Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада.