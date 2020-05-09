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Поздравительные послания с Днем Победы в адрес Президента Беларуси поступили от зарубежных лидеров

09.05.2020 13:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 9 Мая является священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига наших народов. А как отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами. О дружбе и сплоченности говорит и лидер Азербайджана Ильхам Алиев: наши народы, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений. 

Поздравительные послания также поступили от Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, Президента Молдовы Игоря Додона, главы Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.  Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада. 

 
 
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"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев...
 
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