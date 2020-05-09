|
Поздравительные послания с Днем Победы в адрес Президента Беларуси поступили от зарубежных лидеров
09.05.2020 13:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 9 Мая является священной датой, которая навсегда останется в истории как символ сплоченности и беспримерного подвига наших народов. А как отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами. О дружбе и сплоченности говорит и лидер Азербайджана Ильхам Алиев: наши народы, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений.
Поздравительные послания также поступили от Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, Президента Молдовы Игоря Додона, главы Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", - говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)