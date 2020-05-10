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Новая серия проекта "Понятная политика". В понедельник после "Панорамы".
10.05.2020 22:26 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПосле Второй мировой войны в лице ООН видели эдакого антивоенного гаранта. Мол, система противовесов и дискуссий позволит не допустить очередного скатывания мира в пучину международного конфликта.
Получилось ли? Насколько Организация Объединенных Наций спустя годы справляется с возложенными задачами? Какие самые яркие и спорные моменты видела трибуна Генассамблеи в Нью-Йорке? Инициативы Беларуси ради мира, и почему некоторые видят в ООН тайное мировое правительство? Об этом поговорим в следующей серии проекта Агентства теленовостей
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После Второй мировой войны в лице ООН видели эдакого антивоенного гаранта. Мол, система противовесов и дискуссий позволит не допустить очередного скатывания мира...
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