ЦИК отказал в регистрации «кандидатам протеста»

На прошедшем 15 мая заседании ЦИК не были зарегистрированы инициативные группы, пришедшие от Николая Статкевича. В ЦИК проверили поданные ими данные, и отказал им в регистрации за выявленные нарушения.

Инициативную группу блогера и фермера Юрия Ганцевича в ЦИК зарегистрировали под номером три, все члены комисси проголосовали за это. Следующий вопросом рассматривалась регистрация Владимира Непомнящих (член ОГП), чью группу также зарегистрировали.

ЦИК отказала в связи с нарушением порядка подачи документов Виталию Зелковскому.

Данее комиссия рассматривала документы граждан, которые выдвигались по инициативе Николая Статкевича. Ермошина во время заседания обратила внимание на то, что на выдвижение 27 человек «добро» давали практически одни и те же люди (речь идет о «кандидатах протеста» Николая Статкевича ). Она отметила, что юристы ЦИК провели опрос касательно того, давали ли люди, указанные в поданых документах, добро на выдвижение этих кандидатов.

ЦИК проверил достоверность сведений граждан, которые могут быть членами инициативных групп. Было установлено, что порядка 50 граждан подали неверные данные. Однако все группы подали более двухсот фамилий. Порядок формирования членов инициативных групп также вызвал у ЦИК вопросы. Результатом расследования ЦИК стало то, что ряд граждан, которые были включены во все группы по сбору подписей, впервые узнали, что включены в составы групп от тех, кто проводил опрос. Многие отметили, что готовы собирать подписи за Николая Статкевича, однако остальных фамилий они не знают (речь идет о кандидатах: Железнякова, Мищенко, Хотенко, Клещук, Вишнякова, Фролов, Гречишников, Николайчик).

Кандидаты выступили с критикой в адрес проверки ЦИК, отметив, что при обзвоне граждан на них давили и угрожали. Таким образом, ЦИК вынесла вопрос о регистрации групп данных граждан на голосование. Члены ЦИК проголосовали против регистрации инициативных групп указанных «кандидатов протеста» единогласно. Им также предложили обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.