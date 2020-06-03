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У Президента обсудили ход строительства масштабного комплекса под Руденском
03.06.2020 09:07 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМиллиард долларов - на такую выручку рассчитывает Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в ближайшие годы.
Беларусь реализует уникальный инновационный агропроект
Градостроительные проекты Минска на контроле Президента
Кроме того, Глава государства встретился с мэром Минска. Речь шла градостроительных проектах и ситуации в городе. Требование Президента - обеспечить полный порядок в Минске. Обсуждалось и строительство комплекса "Минск-Мир", новой многофункциональной клинической больницы и дополнительные площади для исторического музея.
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Миллиард долларов - на такую выручку рассчитывает Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в ближайшие годы. Беларусь реализует уникальный...
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