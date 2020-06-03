Сивак объяснил, как ставить подписи, и пообещал разобраться с провокаторами

Некоторые из претендентов на пост президента пытаются устроить «какую-то демонстрацию», но ресурсов для наведения порядка достаточно.

Об этом заявил глава Мингорисполкома Анатолий Сивак в эфире телеканала «Беларусь 1». Таким образом от дал публичный ответ Александру Лукашенко на его требование навести порядок в городе о время избирательной кампании.

Сивак напомнил, что в процессе сбора подписей нужно только подойти и расписаться за того или иного кандидата.

И мэр города, и президент озабочены стремлением жителей Минска и других городов поставить подписи в списках альтернативных претендентов на пост президента на белорусских выборах.

Тем временем 2 июня гражданам напомнили, что белорусским СМИ нельзя проводить интернет-голосования за кандидатов, которые собираются участвовать в выборах президента.

«Наша Нiва» пишет , что после опросов, которые провели некоторые белорусские СМИ – «Наша Нiва», TUT.BY, Onliner, «Радыё Свабода» – в Академии наук созвали экспертный актив во главе с директором Института социологии НАН Геннадием Коршуновым. Ученые пришли к выводу, что голосования на «Нашей Ниве» и на TUT.by можно считать «опросом общественного мнения, относящимся к общественно-политической ситуации».

Коршунов напомнил, что в КоАП в 2102 году была внесена статья 9.28 «Незаконное проведение опросов общественного мнения». Согласно документу, проведение подобных исследований в Беларуси, связанных с выборами президента и депутатов, референдумами запрещено. Для проведения опроса нужно получить соответствующую аккредитацию.

Теперь издания, проводившие исследования, могут быть привлечены к могут быть привлечены к административной ответственности.

Однако, по словам Коршунова, подобные опросы нельзя отнести к социологическим исследованиям, так как никаких требований по методикам не выполнено».

«Здесь вопрос в том, что можно и нужно понимать под «массовым сознанием». Можно говорить о массовом сознании различных групп населения – и профессиональных групп, и территориальных групп. Здесь критерий профессионального или территориального не работает. Но показатель массовости сохраняется. Поэтому мы считаем, что мероприятия такого рода в интернете теоретически можно отнести к опросам общественного мнения», - сказал эксперт «Нашай Нiве».