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Президент Беларуси: Нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую

03.06.2020 15:42 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении  до выборов принять соответствующее решение. Чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях. Проведен ряд консультаций по действующему составу и новым кандидатурам. Эта кадровая работа шла последовательно,  формировать команду начали еще полгода назад.   Уже тогда в правительство пришли новые министры. 

Предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. Тем более сейчас проходим непростой этап экономической турбулентности и очень важно сохранить даже минимальную динамику. Президент откровенно рассказал, почему кардинальные перемены в правительстве не нужны

Понятно, что нынешняя встреча - повод пока еще раз детально обсудить все варианты. Сам Глава государства уже отмечал, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени. Президент придерживается четкого мнения:  в команде должны быть исключительно профессионалы, люди, которые нацелены работать на результат.

 
 
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На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении  до выборов принять...
 
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Президент откровенно рассказал, почему кардинальные перемены в правительстве не нужны
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