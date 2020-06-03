Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси: Нельзя потерять динамику, пусть даже маленькую На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять...

На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях. Проведен ряд консультаций по действующему составу и новым кандидатурам. Эта кадровая работа шла последовательно, формировать команду начали еще полгода назад. Уже тогда в правительство пришли новые министры.Предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. Тем более сейчас проходим непростой этап экономической турбулентности и очень важно сохранить даже минимальную динамику. Президент откровенно рассказал, почемуПонятно, что нынешняя встреча - повод пока еще раз детально обсудить все варианты. Сам Глава государства уже отмечал, что к нынешнему составу правительства по персоналиям у него нет особых претензий. Однако новые решения по управленческой вертикали - это и есть та самая своевременная реакция на вызовы времени. Президент придерживается четкого мнения: в команде должны быть исключительно профессионалы, люди, которые нацелены работать на результат.