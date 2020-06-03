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Президент откровенно рассказал, почему кардинальные перемены в правительстве не нужны
03.06.2020 13:48 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНа
Затягивать с решениями в Беларуси не намерены. Ведь жить приходится в условиях мирового кризиса. И в этот период нельзя потерять динамику - пусть даже маленькую - надо активнее работать, особенно в сфере экономики.
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