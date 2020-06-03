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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент откровенно рассказал, почему кардинальные перемены в правительстве не нужны На совещании у Президента обсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять...

Наобсудили предложения по новому составу правительства. Глава государства уже несколько раз говорил о своем намерении до выборов принять соответствующее решение. Чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях. Проведен ряд консультаций - по действующему составу и новым кандидатурам. Эта кадровая работа шла последовательно: формировать команду начали еще полгода назад - уже тогда в правительство пришли новые министры.Затягивать с решениями в Беларуси не намерены. Ведь жить приходится в условиях мирового кризиса. И в этот период нельзя потерять динамику - пусть даже маленькую - надо активнее работать, особенно в сфере экономики.