ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные

26.06.2020 16:28 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - Президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал Президент.

В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. "Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - обратил внимание глава государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко о продаже Беларуськалия: “Я рад, что мы этого не сделали"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика