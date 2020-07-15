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В очереди у здания ЦИК уже около 1000 желающих подать жалобу

15.07.2020 18:44 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Днем 15 июля перед входом в ЦИК Беларуси выстроилась очередь в несколько десятков человек. Они хотят подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами оппонентов действующего президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Ранее с призывом подать жалобу в ЦИК обратился к своим сторонникам штаб Бабарико, напоминает tut.by.

«Штаб предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов», - говорится в заявлении штаба.

Члены штаба убеждены, что действия властей не имеют ничего общего с честными выборами и избирательным кодексом.

«…С равными правами на участие в выборах. С уважением избирательного права граждан Республики Беларусь. Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб», - заявляют члены штаба Бабарико.

К 17 часам очередь подающих жалобы на нерегистрацию Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, нарушения избирательного законодательства и невключение независимых кандидатов в избирательные комиссии растянулась от Дома правительства до проспекта Независимости до гостиницы «Минск», далее - к музею кино и вдоль улицы Берсона до улицы Мясникова в сторону Немиги.

По информации «Нашей Нивы», число людей в очереди протеста к ЦИК достигло 1000. В Доме правительства работает пропускная система, поэтому очередь движется медленно.

Ранее штаб Виктора Бабарико уже подал жалобу в ЦИК. 

В жалобе штаба содержаться требования:

  1. отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси,
  2. изменить меру пресечения Виктору и Эдуарду Бабарикам, Сергею Тихоновскому и другим политзаключенным.

Сторонники политика вместе со штабом Валерия Цепкало готовят обращение в Верховный суд Беларуси. По закону, это можно сделать в течение трех дней после решения об отказе в регистрации. Решение Верховного суда является окончательным.

По последней информации, в ЦИК заявили о продлении своей работы до 18.50, чтобы принять жалобы у людей.

Фото Белновости

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 15 июля перед входом в ЦИК Беларуси выстроилась очередь в несколько десятков человек. Они хотят подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами оппонентов...
 
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