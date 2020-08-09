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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК
09.08.2020 13:04 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина озвучила цифры явки на 12:00 на выборах Президента Республики Беларусь.
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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина озвучила цифры явки на 12:00 на выборах Президента Республики Беларусь.
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