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ЦИК: По состоянию на 12:00 выборы Президента Беларуси состоялись
09.08.2020 13:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЯвка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 12:00 составила:
Явка по стране составила 54,57%
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Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 12:00 составила: Гомельская область - 66,06 % Могилевская область - 63,25 % Брестская...
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